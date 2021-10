Life

“Game Of Chefs”: 2η δοκιμασία αποχώρησης την Πέμπτη (εικόνες)

Να ανταπεξέλθουν σε ακόμη μια απαιτητική μαγειρική αποστολή καλούνται οι διαγωνιζόμενοι, με τους σεφ να γίνονται και πάλι κριτές στο τέλος της βραδιάς.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, και η πιο καυτή μάχη των KITCHEN BATTLES ξεκινά.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Στην 3η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ, το θέμα της οποίας ήταν εμπνευσμένο από την ελληνική κουζίνα, νικήτρια ήταν η ομάδα του Βασίλη Μουρατίδη με 7 ψήφους. Ακολούθησαν η ομάδα του Άνταμ Κοντοβά με 3 και η ομάδα του Άγγελου Λάντου με 1 ψήφο.

Απόψε, τα μέλη των δύο χαμένων ομάδων έρχονται αντιμέτωπα με τη 2η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ.

Τρεις από τους διαγωνιζόμενους καλούνται να φτιάξουν μία πίτα, εμπνευσμένη από τρία διάσημα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Ποια είναι αυτά; Ο Μουσακάς, τα Κολοκυθάκια γεμιστά και το Ιμάμ.

Στο τέλος της δοκιμασίας, οι παίκτες θα τοποθετήσουν τα πιάτα τους στον ιμάντα μεταφοράς και θα τα καλύψουν με τις καμπάνες. Τα πιάτα θα μεταφερθούν μπροστά στους τρεις σεφ που στη δοκιμασία της αποχώρησης γίνονται ξανά κριτές.

Ο Άγγελος Λάντος, ο Βασίλης Μουρατίδης και ο Άνταμ Κοντοβάς θα κρίνουν και θα βαθμολογήσουν, χωρίς να ξέρουν σε ποιους ανήκουν τα πιάτα, ενώ ο ένας δεν θα γνωρίζει τη βαθμολογία του άλλου.

Σε αυτή τη φάση, υπάρχει το ρίσκο να κρίνουν αρνητικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην ομάδα τους και θετικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην αντίπαλη ομάδα.

Πόσο έχουν επηρεαστεί οι κριτές από την 1 η Αποχώρηση;

Αποχώρηση; Για ποιον παίκτη έχει τη μεγαλύτερη αγωνία ο Άνταμ Κοντοβάς και για ποιον ο Άγγελος Λάντος;

Πόσο θα δυσκολέψει τους διαγωνιζόμενους η δοκιμασία;

Ποιος διαγωνιζόμενος παρά λίγο να βάλει φωτιά στην κουζίνα;

Θα προλάβουν οι διαγωνιζόμενοι να βγάλουν πιάτα μέσα σε μία ώρα;

Ποιος διαγωνιζόμενος δείχνει ότι δεν τα καταφέρνει και τον βοηθούν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του;

Γιατί ο Άγγελος Λάντος πιστεύει ότι το χειρότερο πιάτο ανήκει σε μέλος της δικής του ομάδας; Θα βγει αληθινός;

Ποιος διαγωνιζόμενος θα βγάλει το καλύτερο πιάτο;

Ποιος διαγωνιζόμενος θα βγάλει το χειρότερο πιάτο και θα αποχωρήσει από το «Game of Chefs»;

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

