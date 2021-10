Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκαν κατά πολύ και την Πέμπτη οι θάνατοι ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ παραμένει υψηλός ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 2.249 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 2.249 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 14 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 488 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη ακόμη 382 νέες μολύνσεις, ενώ στην Λάρισα καταγράφηκαν ακόμη 158 φορείς του κορονοϊού.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα για τον αριθμό των κρουσμάτων απο μεταλλάξεις του κορονοϊού, που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

