“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με καταιγιστικές εξελίξεις (εικόνες)

Με δυνατή πλοκή, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική συνεχίζει στα επόμενα επεισόδια η σειρά εποχής του ΑΝΤ1.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 9

Η δίκη για τη δολοφονία του Θέμελη συνεχίζεται με τις καταθέσεις των τριών παιδιών του Δούκα και οι δυο πλευρές ρίχνονται στη μάχη με όλα τους τα όπλα. Ο Ακύλας προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του χωριού, ενώ ο Ζάχος τον προσεγγίσει με σκοπό να μάθει αν έχει σχέση με τη δίωξη του Λάμπρου. Ο Άγγελος θα έχει μια ιδιαίτερη συνάντηση με τον Πέτρο που θα φέρει νέα μπλεξίματα. Η Ουρανία παίρνει μια παράτολμη απόφαση για να βοηθήσει τον Μπάμπη, αλλά με κίνδυνο να προκαλέσει την οργή του Κυριάκου. Η Ελένη, που κάνει τα πάντα για να φέρει πίσω τον Λάμπρο, φτάνει μέχρι το γραφείο του Ντούνια, όπου εκεί την περιμένει μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη.

Τρίτη 12 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 10

Η Ελένη ανακρίνεται στην Ασφάλεια από τον Ντούνια, που θέλει να την εκφοβίσει. Οι αδελφές της ζητάνε τη βοήθεια του Ζάχου, που υποψιάζεται πως πίσω από τη σύλληψη κρύβεται ο Ακύλας. Η Ασημίνα αναγκάζεται να παραδεχτεί στη Δρόσω πως μπήκε στην ΕΑΚ με τον Πέτρο. Η δίκη συνεχίζεται με την Πηνελόπη να καταθέτει εναντίον του πατέρα της, κατηγορώντας τον και για τον φόνο του Αλέξη. Ο Δούκας, καταρρακωμένος από τις επιθέσεις των παιδιών του, δείχνει παραιτημένος παρά τις προσπάθειες της Μυρσίνης και του Θανόπουλου να συνεχίσει να παλεύει. Ο Λάμπρος ψάχνει τρόπο να στείλει γράμμα στην Ελένη και ο Αντώνης θα βρει το κατάλληλο άτομο να τους βοηθήσει. Η Ζωή γνωρίζει τις γυναίκες του χωριού που δεν την καλοβλέπουν, ειδικά όταν η Αιμιλία ρίχνει συνέχεια λάδι στη φωτιά. Ο Κυριάκος ζητά τη βοήθεια του Ακύλα για τον Μπάμπη. Ο Λευτέρης διαβεβαιώνει τη Δρόσω πως ο πατέρας του δεν έχει σχέση με τη σύλληψη του Λάμπρου. Θα ζητήσει και η Ελένη τη βοήθεια του Ακύλα; Η κατάθεση της Ασπασίας Μπαλοδήμου, ερωμένης του Αχιλλέα, ανατρέπει τα δεδομένα της δίκης.

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 11

Η κατάθεση της Ασπασίας και του αστυνόμου Σπανού, στριμώχνει τον Δούκα κι εμπλέκει τους Άβαντες. Ο Ακύλας εξοργίζεται με τον Θανόπουλο που δεν ακολουθεί το σχέδιο και αποκαλύπτει στον Δούκα πως κινδυνεύει να καταδικαστεί και για τους φόνους των εισαγγελέων. Θα δεχτεί ο Δούκας τη λύση που του προτείνει; Ο Πέτρος, με τη βοήθεια της Ασημίνας, μοιράζει παράνομες εφημερίδες όταν αναγκάζονται να κρυφτούν στο μαγαζί του Νικηφόρου για να διαφύγουν απ’ την αστυνομία. Θα συλληφθούν; Η Ζωή υποψιάζεται τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους ήρθαν στο Διαφάνι, ενώ η Ελένη με τις υπόλοιπες γυναίκες σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Η Αιμιλία μοιράζει τιμωρίες στα παιδιά, προκαλώντας αναταραχή στις μανάδες τους, κι έρχεται σε σύγκρουση με την αδελφή της, Ζωή. Ο Ζάχος προσπαθεί να προσαρμοστεί στο χωριό και να πείσει την Ελένη για τις ειλικρινείς προθέσεις του, παρά τα όσα συνέβησαν στο παρελθόν. Η Δρόσω δέχεται την πρόσκληση του Λευτέρη για σινεμά, αλλά εκεί θα έχει μια αναπάντεχη συνάντηση. Η Κορίνα υποψιάζεται πως ο Μελέτης κάτι της κρύβει μέσα στο ίδιο τους το σπίτι και αποφασίζει να το ανακαλύψει.

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 12

Ο Νικηφόρος υποψιάζεται πως κάτι σοβαρό κρύβεται στη παρουσία της Ασημίνας και του Πέτρου στο νυχτερινό του κέντρο και οι φόβοι του επιβεβαιώνονται, όταν κάνει τη εμφάνισή του ο Ντούνιας. Κι ενώ ο Δούκας προσπαθεί να πείσει τον Θανόπουλο να μην τον εγκαταλείψει, ο Ακύλας βάζει σε εφαρμογή ένα σχέδιο που θα τους οδηγήσει στα άκρα. Η Κορίνα θ’ ανακαλύψει κάτι για το παρελθόν του Μελέτη, που θα τη σοκάρει. Το ίδιο σοκαρισμένος θα είναι και ο Κωνσταντής με μια αποκάλυψη της Ζωής. Ο διοικητής της Λέρου αποφασίζει να μάθει, με κάθε τρόπο, τι ακριβώς γνωρίζει ο Λάμπρος για τους συντρόφους που χάθηκαν στο βουνό. Ο Κυριάκος θα συναντηθεί με τον Σαραντόπουλο και η συνάντηση αυτή θα καταλήξει σε μια αναμέτρηση. Ο Ζάχος προσπαθεί να ρίξει γέφυρα ανάμεσα σ’ εκείνον και την Ελένη. Προς το παρόν, κερδίζει τη συμπάθεια του Σέργιου που τον προσκαλεί στη γιορτή που στήνεται για την ονομαστική του εορτή. Εκεί όμως, θα κάνει την εμφάνισή του και κάποιος απρόσκλητος επισκέπτης που θα βάλει σε κίνδυνο το χαρούμενο κλίμα…

«Άγριες Μέλισσες»: Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00





