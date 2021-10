Κοινωνία

Μαυροειδάκος: Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που ανέβαζε βίντεο κατά των ΜΑΤ

Οργή έχει προκαλέσει στους συναδέλφους του ο «Τηλέμαχος». Τα βίντεο κατά του εμβολιασμού και για την αποφυγή των αστυνομικών ελέγχων.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ειδικών Φρουρών, Στράτος Μαυροειδάκος, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και αναφέρθηκε στην περίπτωση του «Τηλέμαχου» που ανέβαζε στο διαδίκτυο βίντεο με αμφιλεγόμενο περιεχόμενο, φορώντας τη στολή του και τέθηκε χθες σε διαθεσιμότητα με απόφαση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως είπε ο κ. Μαυροειδάκος, ο συγκεκριμένος αστυνομικούς θεωρούνταν από τους μάχιμους και για το λόγο αυτό η δράση τους είχε προκαλέσει μεγάλη έκπληξη στους συναδέλφους του. Μάλιστα το κανάλι που ανέβαζε τα βίντεο στο You Tube το είχε πριν από την πανδημία.

Φορώντας την στολή του, ανέβαζε βίντεο για το πώς μπορούν οι πολίτες να αποφεύγουν τους αστυνομικούς ελέγχους, να αντιμετωπίζουν τα ΜΑΤ, αλλά και κατά των εμβολιασμών και των τεστ για τον κορονοϊό.

