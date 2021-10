Οικονομία

Λαθραία τσιγάρα: σπείρα είχε παράνομη “καπνοβιομηχανία” (εικόνες)

Είχαν μισθώσει χώρο 1.200 τ.μ κι έφερναν χειριστές μηχανημάτων από το εξωτερικό. Σε πολλά εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι.

Σε 11 συλλήψεις μελών σπείρας, που παρασκεύαζε και διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προχώρησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη 7 Οκτωβρίου, σε παράνομο εργαστήριο σε περιοχή της Εύβοιας.

Από τους 11 συλληφθέντες, οι 2 είναι Έλληνες και οι 9 αλλοδαποί. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μόνο οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τα ευρήματα ανέρχονται σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα, συγκεκριμένα για λαθρεμπορία βιομηχανοποιημένων καπνών.

Σημειώνεται, ότι στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα, 2 Έλληνες και 3 αλλοδαποί, οι οποίοι αναζητούνται.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2018 και δραστηριοποιούνταν σε διεθνικό επίπεδο στην παρασκευή τσιγάρων με επιγραφές διάφορων επώνυμων εταιρειών. Μάλιστα, είχαν μισθώσει χώρο 1.200 τ.μ. σε περιοχή της Εύβοιας, όπου δημιούργησαν το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, με στοιχεία ανύπαρκτης επιχείρησης, στην οποία διαχειριστής ήταν ένας από τους αναζητούμενους αλλοδαπούς.

Από την έρευνα στο παράνομο εργαστήριο, βρέθηκε κατάλληλα εξοπλισμένη γραμμή μηχανημάτων για την παραγωγή τσιγάρων και την τυποποίησή τους, κοιτώνες για τους εργάτες, καθώς και αποθηκευτικός χώρος για τις πρώτες ύλες και τα τσιγάρα που παρήγαγαν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 2.400.000 τσιγάρα, 14 τόνοι επεξεργασμένου καπνού, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, 3 φορτηγά και 3 αυτοκίνητα.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της δράσης της σπείρας είναι ότι εξειδικευόταν στην παραγωγή τσιγάρων τύπου «slim», τα οποία λόγω του μεγέθους τους απαιτούν ειδικευμένες γνώσεις.

Παράλληλα, για να μη γίνεται αντιληπτή η δραστηριότητά τους, οι δράστες έφερναν χειριστές μηχανημάτων από το εξωτερικό, στους οποίους απαγορευόταν να προαυλίζονται και να έχουν κινητά τηλέφωνα. Ο χώρος ηλεκτροδοτείτο από γεννήτρια και επιτηρείτο περιμετρικά από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ενώ στους τοίχους των εγκαταστάσεων είχαν τοποθετηθεί ειδικά στρώματα μόνωσης, ώστε να μην ακούγεται θόρυβος από τα μηχανήματα.

Όπως τόνισε, μάλιστα, μεταξύ άλλων, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Ευθυμίου, για την κατασκευή τέτοιου εργαστηρίου απαιτούνται ιδιαίτερη τεχνική κατάρτιση και επιστημονικές γνώσεις, ενώ από την ύπαρξη ξένων επώνυμων ετικετών προκύπτει πως το εμπόρευμα προοριζόταν για το εξωτερικό.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

