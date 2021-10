Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Αυξήθηκαν σημαντικά και την Παρασκευή οι θάνατοι ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ παραμένει υψηλός ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή 2.324 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 2.324 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 11 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 5 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 540 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη ακόμη 357 νέες μολύνσεις, ενώ στην Λάρισα καταγράφηκαν ακόμη 156 φορείς του κορονοϊού.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή κρίση - Μέτρα στήριξης: “Πυρά” από την αντιπολίτευση

Νέος Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων ο Αμφιλόχιος Ρουσάκης

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Χωρίς φιλάθλους το ντέρμπι