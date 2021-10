Ανδόρα – Αγγλία: Φωτιά στο γήπεδο “Estadi Nacional” (εικόνες)

Φωτιά ξέσπασε στο εθνικό γήπεδο της Ανδόρας, μια μέρα πριν την αναμέτρηση με την Αγγλία για τον 9ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο βίντεο που παρουσίασε, έδειχνε φλόγες και μαύρους καπνούς ανάμεσα στους δύο πάγκους, στο χώρο που βρίσκεται το VAR.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, αλλά η φωτιά προκάλεσε προς στιγμήν ανησυχίες, καθώς οι φλόγες πλησίασαν τον τεχνητό χλοοτάπητα του γηπέδου.

UPDATE | The fire at the Estadi Nacional has been brought under control by staff and firefighters.



It's unclear how this will impact England's World Cup qualifier against Andorra on Saturday. pic.twitter.com/vMns6CCXXt