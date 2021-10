Αθλητικά

ΑΕΚ: Τέλος ο Μιλόγεβιτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε το. κοινή συνεναίσει, "διαζύγιο" με τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς

Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς αποχώρησε από την ΑΕΚ, με τους κιτρινόμαυρους να ανακοινώνουν την λύση της συνεργασίας τους με τον Σέρβο τεχνικό.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς ανακοινώνουν την από κοινού συμφωνία τους για την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Η ΠΑΕ ΑΕΚ ευχαριστεί τον Σερβοέλληνα προπονητή για την μέχρι σήμερα προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Από την πλευρά του ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς δήλωσε: «Συζήτησα με τους ανθρώπους της ΑΕΚ και διαπιστώθηκε η κοινή επιθυμία να μην συνεχίσουμε μαζί. Πρόκειται για μια απόφαση, που κρίναμε ότι εξυπηρετεί αμοιβαία και τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ τη διοίκηση, τους συνεργάτες μου και τους ποδοσφαιριστές για τη συνεργασία, τον κόσμο για τη στήριξη στο πρόσωπό μου και εύχομαι στην ΑΕΚ κάθε επιτυχία στο μέλλον».

Του "διαζυγίου" προηγήθηκε δημοσίευμα απο την ιστοσελίδα της Σερβίας 24sebam που αποκάλυπτε πρόταση της ομάδας Νταμάκ από τη Σαουδική Αραβία προς τον Μιλόγεβιτς...

Ειδήσεις σήμερα:

Τζορτζ Τσούνης: Η επιλογή Μπάιντεν για Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα (βίντεο)

Νέος δακτύλιος στην Αθήνα από 25 Οκτωβρίου

Ανδόρα – Αγγλία: Φωτιά στο γήπεδο “Estadi Nacional” (εικόνες)