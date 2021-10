Κόσμος

Βραζιλία: αμμοθύελλα σκέπασε ολόκληρη πόλη (βίντεο)

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγο διάστημα ολόκληρη περιοχή καλύφθηκε με σκόνη. Η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών.

Νέα αμμοθύελλα έπληξε πόλη της Βραζιλίας, με τους ισχυρούς ανέμους να ξεσηκώνουν την άμμο και να καλύπτουν ολόκληρη περιοχή.

Η θύελλα είχε καλύψει και στα τέλη Σεπτεμβρίου την πόλη Μπαρέτος (Barretos).

Η αμμοθύελλα είχε επίσης καλύψει κι άλλες πόλεις και χωριά της πολιτείας, της οποίας ο ουρανός έγινε πορτοκαλί και καφέ.

Η αμμοθύελλα προκλήθηκε μετά από πολύ καιρό ξηρασία. Ήταν η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 90 ετών.

Η ξηρασία, την ίδια ώρα, στέρεψε τα αποθέματα υδροηλεκτρικής ενέργειας, επιβάλλοντας τη λειτουργία των θερμοηλεκτρικών εργοστασίων.

