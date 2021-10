Τεχνολογία - Επιστήμη

Αμπντούλ Καντίρ Χαν: Πέθανε ο “πατέρας” της ατομικής βόμβας

Ο Αμπντούλ Καντίρ Χαν έκανε το Πακιστάν την πρώτη πυρηνική δύναμη στον κόσμο.

Ο Αμπντούλ Καντίρ Χαν, πατέρας της ατομικής βόμβας στο Πακιστάν και εθνικός ήρωας για τους θαυμαστές του, πέθανε σε ηλικία 85 ετών, μετέδωσε σήμερα το πακιστανικό εθνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο PTV.

Ο Πακιστανός πυρηνικός επιστήμονας, ο οποίος έχαιρε θαυμασμού επειδή έκανε το Πακιστάν την πρώτη ισλαμική πυρηνική δύναμη, αλλά κατηγορήθηκε για παράνομη διάδοση τεχνολογιών προς το Ιράν, την Βόρεια Κορέα και τη Λιβύη, πέθανε μετά την νοσηλεία του για προβλήματα στους πνεύμονες, σύμφωνα με το PTV.

Ο Δρ Χαν είχε ήδη νοσηλευτεί στο νοσοκομείο αυτό τον Αύγουστο αφότου διαγνώσθηκε ότι έχει προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό και στη συνέχεια είχε πάρει εξιτήριο, διευκρίνισε το δίκτυο, σημειώνοντας ότι σήμερα το πρωί επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του.

Ο Πακιστανός πρόεδρος Αρίφ Αλβί εξέφρασε σε μήνυμά του στο Twitter τη "βαθειά θλίψη" του για τον θάνατο του επιστήμονα, τον οποίο γνώριζε από το 1982.

"Μας βοήθησε να αναπτύξουμε μια πυρηνική αποτροπή κρίσιμης σημασίας για την επιβίωση του έθνους και η χώρα, ευγνώμων, δεν θα ξεχάσει ποτέ τις υπηρεσίες του", σημείωσε ο Αρίφ Αλβί.

"Ήταν αγαπητός στο έθνος μας χάρη στην κρίσιμης σημασίας συμβολή του καθιστώντας μας ένα κράτος με πυρηνικό όπλο", ανέφερε παράλληλα σε μήνυμά του στο Twitter ο Πακιστανός πρωθυπουργός Ίμραν Χαν. "Για τον λαό του Πακιστάν ήταν ένα εθνικό είδωλο", πρόσθεσε.

Ο Δρ Χαν κέρδισε τη φήμη εθνικού ήρωα τον Μάιο του 1998 όταν η Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν έγινε επισήμως μια πυρηνική στρατιωτική δύναμη, χάρη στις δοκιμές που έγιναν μερικές ημέρες έπειτα από αυτές της Ινδίας, του αιώνιου αντίπαλου.

Ο επιστήμονας βρέθηκε ωστόσο στη συνέχεια στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου σκανδάλου για τη διάδοση των πυρηνικών τεχνολογιών το 2004, το οποίο αφορούσε πωλήσεις πυρηνικών μυστικών στη Βόρεια Κορέα, το Ιράν και τη Λιβύη. Έπειτα από ομολογία του στην εθνική τηλεόραση, ο Χαν έλαβε χάρη από τον τότε πρόεδρο Περβέζ Μουσάραφ, αλλά τέθηκε de facto σε κατ'οίκον περιορισμό στο Ισλαμαμπάντ από την ίδια χρονιά.

Στην ομολογία του, ο Χαν είπε ότι ενήργησε μόνος του χωρίς να το γνωρίζουν κρατικοί αξιωματούχοι. Ωστόσο αργότερα είπε ότι ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος.

Το 2006 προσβλήθηκε από καρκίνο του προστάτη και επιβλήθηκε με επιτυχία σε επέμβαση, χάρη στην οποία ανέρρωσε.

Το 2009 δικαστήριο αποφάσισε τον τερματισμό του κατ'οίκον περιορισμού του. Έκτοτε παρέμενε υπό καθεστώς απόλυτης προστασίας, βάσει του οποίου ήταν υποχρεωμένος να ενημερώνει εκ των προτέρων τις αρχές για κάθε του κίνηση.

Ο πρωθυπουργός Χαν, ο οποίος δεν είχε συγγένεια με τον εκλιπόντα, δήλωσε ότι ο επιστήμονας θα ταφεί στο τέμενος Φαϊσάλ του Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με τις επιθυμίες του.

