Κοινωνία

Η χειροτονία του Μητροπολίτη Καστορίας Καλλίνικου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροτονήθηκε ο Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος.

Στη Μητρόπολη Αθηνών τελέστηκαν σήμερα η χειροτονία του νέου μητροπολίτη Καστορίας Καλλίνικου και πολυαρχιεαρατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και συλλειτουργούντων των μητροπολιτών Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, Κηφισίας Κυρίλλου, Νικοπόλεως και Πρεβέζης Χρυσοστόμου, Γρεβενών Δαυίδ, Κεφαλληνίας Δημητρίου, Σισανίου και Σιατίστης Αθανασίου. Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν πολλοί αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος.

«Θα προσπαθήσω να συνδράμω για την εύκλεια της Εκκλησίας»

Στην ομιλία του ο μητροπολίτης Καστορίας αναφέρθηκε στο επισκοπικό αξίωμα και στην αποστολική διαδοχή, αλλά και τη διαχρονική ευθύνη που έχει ο επίσκοπος για τη σωστή καθοδήγηση του ποιμνίου. Με βιωματικά λόγια μίλησε για την αρχιεροσύνη, η οποία -όπως τόνισε- είναι μια σταυρική πορεία.

Ακολούθως, μίλησε για τις πνευματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σήμερα, σε μια εποχή που όλα αποϊεροποιούνται, για να προσθέσει ότι πρέπει να ενεργεί ο επίσκοπος στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. «Σήμερα καλούμαι από την Εκκλησία για την υψηλή διακονία. Εμπιστεύομαι τη θεία πρόνοια. Η ιεροσύνη είναι οδός, είναι καρπός αυτοπροαίρετης εντολής των εντολών του Θεού. Δεν εκβίασα το θέλημα του Θεού και προσπαθώ να τηρώ τον νόμο του Θεού».

Στη συνέχεια, ζήτησε την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, «συνετού και σοφού οιακοστρόφου της Εκκλησίας της Ελλάδος», όπως υπογράμμισε, με ιδιαίτερη αναφορά του στη συνεργασία που είχαν εδώ και 26 περίπου χρόνια. «Θα προσπαθήσω να συνδράμω για την εύκλεια της Εκκλησίας», τόνισε προς τον Μακαριώτατο.

Ιδιαίτερα συγκινητική η στιγμή, όταν αναφέρθηκε στον Γέροντά του, μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεο, ο οποίος σαν σήμερα πριν από 50 χρόνια έλαβε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. «Διδάχθηκα το εκκλησιαστικό φρόνημα. Τον σεβασμό στο Συνοδικό Πολίτευμα της Εκκλησίας. Χρωστώ τα πάντα. Το Α και το Ω της ζωής μου. Ο Σεβασμιώτατος είναι νους θεολογικός, καρδία πλατειά, ανήρ εκκλησιαστικός», σημείωσε.

«Καλούμαι να συνεχίσω το έργο του μακαριστού προκατόχου μου Σεραφείμ», πρόσθεσε και κατέληξε: «Κρατήστε με, Εκκλησία, στην σωτήρια αγκάλη σας. Φυλάξατε με ομού με τα παιδιά του Χριστού της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας την οποία μου εμπιστεύεστε από σήμερα».

Μηνύματα προς κάθε αποδέκτη από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Στην αντιφώνησή του, ο Μακαριώτατος, με αφορμή όσα είπε στον χειροτονητήριο λόγο του ο νέος μητροπολίτης για την υπακοή στις συνοδικές αποφάσεις, κάλεσε τον Καλλίνικο όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες στον αγώνα του να στραφεί αρχικά στον Θεό και στη συνέχεια στην Ιερά Σύνοδο, διότι πάνω από όλα είναι η υπακοή στην Εκκλησία και στην Σύνοδό της, αφού αυτή καθοδηγεί αυτό το σκάφος.

«Η Σύνοδος σε επέλεξε για να διαποιμάνεις μια Μητρόπολη σε μια ιστορική περιοχή της πατρίδας μας. Την όμορφη Καστοριά της Μακεδονίας μας. Ένας θρόνος που τον ευκλέησαν μεγάλες προσωπικότητες. Έρχεσαι σήμερα στην αλυσίδα να προστεθείς με τη θέληση και την αγάπη του Θεού μας και την ψήφο των αγίων μας για τη διαποίμανση αυτής της Ιεράς Μητροπόλεως», ανέφερε αρχικά ο Αρχιεπίσκοπος.

Μάλιστα, επισήμανε στον νέο μητροπολίτη ότι δεν είναι ρόδινα τα πράγματα όταν κάποιος γίνεται αρχιερέας. «Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες, οι οποίες προέρχονται από έξω, αλλά δυστυχώς και από μέσα από την Εκκλησία». Και πρόσθεσε: «Πιθανόν η γνώμη σου να είναι ισχυρή και σεβόμαστε την ελευθερία σου και την ελευθερία του καθενός, αλλά τότε θα πρέπει να έρθει και να μας πει "εγώ αυτό είμαι" και να αφήσει τα καθήκοντά του, να αποσυρθεί στο κελί του, στο μοναστήρι του και εκεί να έχει τις θέσεις του. Υπάρχει μια φράση που πολλοί την ακούν και ανατριχιάζουν, αποτοιχίζομαι. Αυτός που διαφωνεί και δεν θέλει να τηρήσει τη γραμμή της Εκκλησίας, της Ιεράς Συνόδου έρχεται και λέει ‘'αυτά που λέω είναι δικά μου πιστεύματα, αλλά οφείλω να κάνω υπακοή στην Εκκλησία και αποτοιχίζομαι''. Πιστεύω ότι ποτέ δεν θα μας φέρεις σε αυτήν τη δυσκολία. Η ενότητα της Εκκλησίας είναι πάνω από όλα, γιατί αυτή η ενότητα στηρίζει την αληθινή πίστη».

Κατόπιν, ακολούθησε η χειροτονία όπου όλοι αναφώνησαν το «'Αξιος».

Πριν από το «Δι' ευχών», ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, δώρισε στον νέο μητροπολίτη Καστορίας Καλλίνικο ένα εγκόλπιο ως ενθύμιο για τη σημερινή ημέρα.

Βίντεο: romfea.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τρίτη δόση εμβολίου : Ανοίγει την Κυριακή η πλατφόρμα για τους άνω των 50

Μέρισμα ανάπτυξης - Οικονόμου στον ΑΝΤ1: ανακοινώσεις στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Ηράκλειο: Πήραν 20000 ευρώ από σπίτι - Η ανακαίνιση, η κλοπή και η εξιχνίαση