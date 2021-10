Πολιτική

Κακοκαιρία “Αθηνά” - Βόρεια Εύβοια: Έκτακτη χρηματοδότηση για τις ζημιές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτοψία στα Βασιλικά και στην Αγία Άννα έκανε κυβερνητικό κλιμάκιο. Τι ανακοίνωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την βοήθεια σε ΟΤΑ και κατοίκους της περιοχής..



Αυτοψία στα Βασιλικά και στην Αγία 'Αννα της Βόρειας Εύβοιας, πραγματοποίησε το κυβερνητικό κλιμάκιο που έχει μεταβεί στις περιοχές που επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση. Το κλιμάκιο αποτελείται από τον υφυπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιο για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, Χρήστο Τριαντόπουλο, τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά και τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σίμο Κεδίκογλου.

«Η Πολιτεία όπως και σε άλλες περιπτώσεις θα είναι δίπλα προς την αποκατάσταση αυτών των ζημιών», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Τριαντόπουλος ενώ προσέθεσε ότι ήδη έχουν δρομολογήσει τις επόμενες λίγες ημέρες, Δευτέρα ή Τρίτη μία έκτακτη χρηματοδότηση προς την Βόρεια Εύβοια ύψους 20 εκατ. ευρώ σε συνέχεια της ωρίμανσης του σχεδιασμού που είχαν τις προηγούμενες μέρες για το κομμάτι των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν μετά τις πυρκαγιές.

Σημειώνεται ότι η ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκονται σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό και όλες τις τοπικές Αρχές, προκειμένου να παρασχεθεί άμεσα κάθε δυνατή συνδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να κινητοποιηθούν περαιτέρω δυνάμεις, εφόσον χρειαστεί, ενώ όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος στην περιοχή έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής και ήδη βρίσκονται σε διασπορά, ενώ συνδράμει η 1η ΕΜΑΚ και 7η ΕΜΑΚ με ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων και διασωστικές λέμβους, καθώς και 2 ερπυστριοφόρα οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Nautical Geo - Μενέντεζ: Η Τουρκία υπονομεύει πάλι την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

Μητσοτάκης: Βόλτα με ποδήλατο στα Χανιά (εικόνες)

Μέρισμα ανάπτυξης - Οικονόμου στον ΑΝΤ1: ανακοινώσεις στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό