Κλόουν ο καλύτερος αστυνομικός του κόσμου της Τέχνης (βίντεο)

Ένας αστυνομικός καταφέρνει να αλλάξει τη στολή της δουλειάς του, με αυτήν του κλόουν και προσφέρει στην κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Γι’αυτό και ανταμείβεται.

Ο καλύτερος αστυνομικός του κόσμου βραβεύτηκε ένας αστυνομικός στο Περού, σε διεθνές Φεστιβάλ Τεχνών της Ιταλίας, τον περασμένο μήνα. Πρόκειται για φεστιβάλ που στόχο έχει την αναγνώριση των ένστολων δυνάμεων στη συμβολή τους στην κοινότητα, την κουλτούρα και την τέχνη.

Ο Περουβιανός αστυνομικός Ριτσαρ Σαβέζ (Richar Chavez) φορά μια κόκκινη μύτη, λευκά χείλη και φαρδιά ρούχα και γίνεται κλόουν για χάρη των μικρών παιδιών φτωχικής γειτονιάς της Λίμα.

Ο ίδιος διοργανώνει εθελοντικά, εκδρομές διασκέδασης, όπου ντύνεται κλόουν και παίζει με τα παιδιά, αφού πιστεύει ότι η ψυχαγωγία και το παιχνίδι συμβάλλουν στην καλή ψυχολογία των παιδιών.

Ο αστυνομικός που φόρεσε τη στολή του το 1989, ενώ από μικρός και χωρίς να το ξέρουν οι γονείς του, ντυνόταν κλόουν και συγκέντρωνε χρήματα για να βοηθά την οικογένειά του.

Ο χαρακτήρας «Τραμπολίν» γεννήθηκε όταν μπήκε στην αστυνομική σχολή, ενώ στα 32 χρόνια του εθελοντισμού του είναι έχει κερδίσει τρεις φορές το βραβείο καλύτερου αστυνομικού.

Ο σκοπός του, όπως λέει, είναι όχι απλώς να βοηθά τους ανθρώπους, αλλά και να στέλνει εκπαιδευτικά μηνύματα.

