Πάτρα: Ο viral ντελιβεράς που δίνει μαθήματα ανθρωπιάς

Συγκίνηση προκαλεί η viral φωτογραφία από την Πάτρα, με τον κόσμο να αποθεώνει νεαρό ντελιβερά.

Μία εικόνα από την Πάτρα έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας συγκίνηση αλλά ταυτόχρονα αισιοδοξία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης ένας ηλικιωμένος άστεγος καθόταν μόνος σε ένα παγκάκι.

Ντελιβεράς με το μηχανάκι της δουλειάς του, τον πλησίασε και του άφησε μία σακούλα με φαγητό, για τη δύσκολη νύχτα που ερχόταν.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, ο διανομέας "που παλεύει για το μεροκάματο, μας έδειξε πως ακόμα και στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε κάποιοι σκέφτονται τον δίπλα τους που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επιβίωσης".

Η φωτογραφία του έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, με όλο τον κόσμο να τον αποθεώνει τον ντελιβερά.

Πηγή εικόνων: Facebook Group του Patras Events

