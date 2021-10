Κοινωνία

Αυλώνας: Χασισοφυτεία σε δασώδη περιοχή (εικόνες)

Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης εντοπίστηκε στον Αυλώνα. Συνελήφθη ένας 58χρονος.

Συνελήφθη 58χρονος ,στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας,στον Αυλώνα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ωρωπού ,για παράβαση της Nομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο ειδικών δράσεων εξερεύνησης περιοχών πρόσφορων για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και καταστολής της δράσης καλλιεργητών, αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας εντόπισαν σε δασώδη περιοχή-ρέμα στον Αυλώνα, πλήρως ανεπτυγμένη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης με πλήρη εξοπλισμό υποστήριξης της καλλιέργειας.

.Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

51 δενδρύλλια κάνναβης,

1.885 γραμμ. κλώνων κάνναβης σε διαδικασία φυσικής αποξήρανσης,

πλήρης εξοπλισμός υποστήριξης της καλλιέργειας (γεωργικά εργαλεία, σύστημα ποτισμού κ.α.)

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

