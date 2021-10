Κοινωνία

Πυροβολισμοί στην Κηφισιά: γνώριμος των αρχών το θύμα

Ο 34χρονος ταυτοποιήθηκε από τα αποτυπώματα του καθώς ακόμη δεν έχει δώσει κατάθεση νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο.

Ένας 34χρονος Αλβανός, είναι ο άνδρας που δέχθηκε τα πυρά αγνώστων το πρωί της Κυριακής 10 Οκτωβρίου, στη γέφυρα Καλυφτάκη στην περιοχή της Κηφισιάς.

Οι Αρχές τον ταυτοποίησαν από τα αποτυπώματα του και αποδείχθηκε ότι είναι σεσημασμένος για σωρεία αδικημάτων, όπως ληστείες, ναρκωτικά και παράνομο τζόγο.

Ο 34χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς», χωρίς να έχει δώσει κατάθεση ακόμη, ενώ η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

