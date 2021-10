Κοινωνία

Τροιζηνία - μητέρα θύματος bullying: ανάγκασαν το παιδί να πέσει από μεγάλο ύψος

Σοκάρουν τα όσα αποκάλυψε η μητέρα του μαθητή. Πώς εκβίαζαν το παιδί για να του αποσπούν χρήματα. Πώς έσπασε τελικά το πόδι του.

Σοκάρουν οι καταγγελίες για την κακοποίηση που υπέστη ένας μαθητής της Α’ Γυμνασίου στον Γαλατά Τροιζηνίας από ομάδα νεαρών.

Όπως δήλωσε η μητέρα του μαθητή, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα", ο γιος της δεχόταν απειλές από 25χρονους, οι οποίοι προσπαθούσαν να του αποσπάσουν χρήματα.

"Του είπαν ότι θα σκοτώσουν τους γονείς και τον αδελφό του αν δεν τους έδινε χρήματα" αποκάλυψε η μητέρα του θύματος. "Τον τρομοκρατούσαν και εκείνος φοβόταν να μας μιλήσει" πρόσθεσε.

Όπως τόνισε η μητέρα, όταν το παιδί δεν τους έδωσε τα χρήματα που ζητούσαν, τον ανάγκασαν να πέσει από ύψος άνω των τριών μέτρων, με αποτέλεσμα το παιδί να σπάσει το πόδι του.

Η γυναίκα έκανε γνωστό ότι η ομάδα των νεαρών εντοπίστηκε από την Αστυνομία, λίγη ώρα μετά την επίσημη καταγγελία της.