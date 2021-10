Πολιτική

Κορονοϊός: Θετικός ο Γιάννης Μπουρνούς

Θετικός στον κορονοϊό ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουρνούς. Τι έγραψε στα social media.

Θετικός στον κορoνοϊό βρέθηκε ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία Γιάννης Μπουρνούς, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος στα social media.

Σε ανάρτησή του ο κ. Μπουρνούς επισημαίνει ότι θετική στον ιό είναι και η σύζυγός του.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Τόσο εγώ, όσο και η σύζυγός μου, είμαστε εμβολιασμένοι από τον Ιούνιο και γι αυτό το λόγο είμαστε αισιόδοξοι, ότι, ακολουθώντας τις συμβουλές των γιατρών, θα ξεπεράσουμε αυτή την περιπέτεια με ασφάλεια και το γρηγορότερο δυνατό», αναφέρει.

«Από την αρχή της πανδημίας και ως νέοι γονείς έχουμε υπάρξει ιδιαίτερα προσεκτικοί και σχολαστικοί στη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας. Παρόλα αυτά, δεν καταφέραμε να αποφύγουμε την έκθεση στον ιό. Αυτή τη στιγμή και περνώντας αυτή τη δοκιμασία, δεν θέλουμε καν να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, αν δεν είχαμε εμβολιαστεί κι αν η μικρή μας δεν είχε αποκτήσει αντισώματα μέσω του θηλασμού», τονίζει.

Συνεχίζοντας καλεί όσους είναι διστακτικούς απέναντι στο εμβόλιο να συμβουλευτούν τους γιατρούς. «Αν κάποιοι που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, αμφιταλαντεύεστε ακόμη, μην διστάσετε και μην καθυστερήσετε άλλο. Μιλήστε με κάποιον ειδικό γιατρό που εσείς εμπιστεύεστε και κάντε το εμβόλιο της επιλογής σας. Δεν αξίζει να ρισκάρουμε, μέχρις ότου να προστεθούν στο οπλοστάσιό μας οι φαρμακευτικές αγωγές που ήδη βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια έρευνας. Μόνο έτσι μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο της βαριάς νόσησης και των πιο βαριών επιπλοκών του COVID-19», αναφέρει χαρακτηριστικά.

