Καιρός: Η κακοκαιρία “Αθηνά” φεύγει, ο “Μπάλλος” έρχεται (χάρτης)

Πού θα χτυπήσει η σήμερα η "Αθηνά" πριν την... διαδεχτεί ο "Μπάλλος". Οι περιοχές θα βρεθουν στο "μάτι" της νέας κακοκαιρίας. Αναλυτική πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό.

Συνεχίζονται οι βροχές σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο, αλλά έρχεται νέα ισχυρή κακοκαιρία από την Πέμπτη, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου

Βροχές και καταιγίδες σημειώνονται από την αρχή του εικοσιτετραώρου σήμερα στα δυτικά και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα σταδιακά θα επηρεάσουν τη Θράκη, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και το Αιγαίο.

Σταδιακή εξασθένησή τους αναμένεται από το απόγευμα, οπότε θα περιοριστούν στη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Αύριο αναμένονται μόνο τοπικές βροχοπτώσεις.

Όμως, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τον βελτιωμένο καιρό της Τετάρτης, 13 Οκτωβρίου, θα διαδεχθεί μία νέα ισχυρή κακοκαιρία που θα επηρεάσει τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη. Θα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη και την πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Οπως αναφέρει το meteo.gr, αν η κακοκαιρία αυτή πάρει όνομα, θα φέρει το όνομα «Μπάλλος».

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, αναλύει πώς θα κινηθεί το νέο κύμα κακοκαιρίας στη χώρα.

