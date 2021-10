Κόσμος

Καλιφόρνια: “Εφιαλτική” ξηρασία έφερε τη φωτιά στην παραλία (εικόνες)

Τρομάζουν τα στοιχεία από την Καλιφόρνια, που καίγεται από το καλοκαίρι, όπως και κάθε καλοκαίρι.

Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι στην Καλιφόρνια, προκαλώντας πτώσεις δέντρων, εξάπλωση της φωτιάς και διακοπή του ρεύματος σε σχεδόν 21.000 νοικοκυριά, ενώ έχει εκδοθεί κόκκινος συναγερμός για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στα βουνά, τις κοιλάδες και τις ερήμους, λόγω της ξηρότητας.

Η ισχύς των ανέμων είναι από 40χλμ έως και 112 χλμ την ώρα, ενώ δεκάδες νέες εστίες φωτιάς ξέσπασαν στην πολιτεία της Δευτέρας.

Οι περισσότερες εστίες είναι μικρές, όμως, μια φωτιά στη Σάντα Μπάρμπαρα έφτασε μέχρι την παραλία του Λος Άντζελες, καταστρέφοντας εκατοντάδες στρέμματα γης.

Η φωτιά κατέστρεψε ράντσα, πάρκα και χαράδρες, ενώ εξαιτίας της έκλεισε ο μοναδικός παραλιακός αυτοκινητόδρομος.

Οι άνεμοι είναι «εφιάλτης» για τους πυροσβέστες της πολιτείας στην οποία καταγράφονται ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας, ενώ σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, έχουν εξαλειφθεί τα δάση και οι θάμνοι, αφήνοντας γυμνό το τοπίο.

Οι φωτιές ξεκίνησαν στο τέλος του καλοκαιριού και συνεχίζουν καίνε εκατοντάδες σπίτια.

