“The 2Night Show“ την Τρίτη με ταλαντούχους καλεσμένους (εικόνες)

Δύο καλλιτέχνες με ξεχωριστές πορείες και διαδρομές, θα μας κρατήσουν συντροφιά, μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Πυρπασόπουλο. Ο αγαπημένος ηθοποιός, με την ξεχωριστή φωνή, αναφέρεται στην τηλεόραση και εκφράζει τη χαρά του για την εξέλιξη της μυθοπλασίας.

Επίσης, μιλά για τις κινηματογραφικές ταινίες, στις οποίες έχει συμμετάσχει, στην αγάπη του για το σινεμά, στην οικειότητα που εκπέμπει στους ανθρώπους που τον συναντούν στον δρόμο, ακόμα κι αν δεν θυμούνται τον ρόλο του, αλλά και στην επιθυμία του να κάνει σύντομα οικογένεια.

Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος μεταφέρει το δικό του μήνυμα για τον σεξισμό και την κατάχρηση εξουσίας, μέσα από τον ρόλο του στη θεατρική παράσταση «Αξύριστα πηγούνια» και εξηγεί γιατί εδώ και χρόνια έχει πάρει…τα βουνά.

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» και ο Ιωάννης Απέργης που συναντά τον «δάσκαλό» του, Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλά με συγκίνηση για την οικογένειά του, για τον γιο του, που του άλλαξε τη ζωή, για τις δυσκολίες του επαγγέλματος που έχει επιλέξει, αλλά και για την ανάγκη του να κάνει παράλληλα άλλες δουλειές για να στηρίξει το σπίτι του.

Τέλος, αναφέρεται στον ρόλο του κομμωτή που θα ενσαρκώσει στη θεατρική παράσταση «Σεσουάρ για δολοφόνους» και κουρεύει μαζί με τον Γρηγόρη τους συντελεστές της εκπομπής!

«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 23:30

