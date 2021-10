Οικονομία

“Πρόγραμμα για πολλούς” από το υπουργείο Εργασίας και το Ταμείο Ανάκαμψης

Το πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής που θα εφαρμόσει το υπουργείο Εργασίας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση.

Ένα ολοκληρωμένο «Πρόγραμμα για τους Πολλούς», που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες, που μπορούν να λάβουν στήριξη από το κράτος, έχει σχεδιάσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων 2,6 δισ. ευρώ που του αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση στην Τεχνόπολη, «πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται στους νέους, στις μητέρες, στους εργαζόμενους, στους ανέργους, στα άτομα με αναπηρίες, στους ασφαλισμένους, στους συμπολίτες μας που ξεκινάνε οικογένειες και σε αυτούς που χρειάζονται ένα χέρι βοήθειας, για να κάνουν το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους ζωή - ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή τόπου κατοικίας … Σκοπός μας σήμερα είναι να ενημερώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους για τα προγράμματα που έχουμε σχεδιάσει και που θα ξεκινήσουμε άμεσα να υλοποιούμε. Και είμαι βέβαιος ότι ο καθένας θα βρει ανάμεσα στις δράσεις αυτές κάποια που τον αφορά».

Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης, οι δράσεις, που απευθύνονται σε 3,9 εκατομμύρια ασφαλισμένους και 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, ξεκινούν τους αμέσως επόμενους μήνες και έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025. Έχουν δε σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι συμπληρωματικές των δράσεων του νέου ΕΣΠΑ για την κοινωνική πολιτική.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το «Πρόγραμμα για τους Πολλούς» είναι διαρθρωμένο σε έξι θεματικές ενότητες:

«1. Οι νέες τεχνολογίες στη μάχη για την εξυπηρέτηση εργαζομένων και ασφαλισμένων: Στην ενότητα αυτή έχουν ενταχθεί ψηφιακά έργα που θα αλλάξουν την καθημερινότητα εργαζομένων και ασφαλισμένων, με συνολικό προϋπολογισμό 77 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά αναφέρονται το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς Εργασίας και τα ψηφιακά έργα που αντιμετωπίζουν τις ριζικές παθογένειες του ΕΦΚΑ, μια από τις βασικές αιτίες των τεράστιων καθυστερήσεων στην έκδοση συντάξεων, που θα προχωρήσουν κατά προτεραιότητα.

2. Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Δύναμη στον εργαζόμενο: Αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο του νόμου για την Προστασία της Εργασίας. Με την Ψηφιακή Κάρτα ο κάθε εργαζόμενος έχει στα χέρια του την εγγύηση ότι δεν θα δουλέψει ούτε μια ώρα χωρίς να πληρωθεί γι' αυτήν, καθώς θα εξασφαλίζει ότι η παρακολούθηση των ωρών εργασίας θα γίνεται στην πράξη και όχι στη θεωρία και ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν καθαρούς λογαριασμούς με τους εργοδότες τους.

3. Κατάρτιση, όπλο για την οικονομία του αύριο: Οι δράσεις της ενότητας αυτής θα απορροφήσουν πάνω από 1 δισ. ευρώ (από το συνολικό προϋπολογισμό των 2,6 δισ. ευρώ) και έχουν ως βάση τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους σε μια αγορά εργασίας όπου οι ψηφιακές δεξιότητες θα είναι βασικό «εργαλείο» για τους εργαζόμενους.

4. Νέες πολιτικές για τους ανέργους: Εδώ εντάσσονται οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, με έμφαση σε ομάδες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς και καινοτόμα πιλοτικά προγράμματα για τις παθητικές πολιτικές απασχόληση, με προϋπολογισμό 540 εκατ. ευρώ.

5. Σύγχρονα Εργαλεία Κοινωνικής Προστασίας: Στην ενότητα αυτή εντάσσονται οι πολιτικές κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (παιδιά, ΑμεΑ, άστεγοι), με συνολικό προϋπολογισμό 480 εκατ. ευρώ.

6. Ίσες ευκαιρίες για όλους: Δράσεις προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ για την προώθηση της ισότητας και τη στήριξη της οικογένειας και για την προστασία της διαφορετικότητας στους χώρους εργασίας».

Οι 10 εμβληματικές δράσεις του «Προγράμματος για τους Πολλούς»

Όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση, τα δέκα σημαντικότερα έργα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιλαμβάνονται στις έξι θεματικές ενότητες, που προαναφέρθηκαν, είναι τα εξής:

«1. Ψηφιακή αναβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ, e-ΕΦΚΑ, ΑΤΛΑΣ): Περιλαμβάνεται η ψηφιοποίηση των αρχείων του ΕΦΚΑ και η εγκατάσταση νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, με βασικό στόχο την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων. Ο προϋπολογισμός είναι 44 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενοι είναι 3.900.000 ασφαλισμένοι και 2.500.000 συνταξιούχοι.

2. Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Πρωτοποριακό εργαλείο για τον έλεγχο της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας που εγγυάται την τήρηση του ωραρίου εργασίας και τις αμοιβές των εργαζομένων, ενώ συμβάλλει στην αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι επιχειρήσεις που τηρούν τη νομοθεσία από εκείνες που εφαρμόζουν παράνομες πρακτικές. Τις επόμενες εβδομάδες, θα γίνει παρουσίαση της ψηφιακής εφαρμογής του «ΕΡΓΑΝΗ», χάρη στην οποία οι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που δηλώνουν οι εργοδότες για την απασχόλησή τους. Το πρώτο εξάμηνο του 2022 θα ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας σε ορισμένους μεγάλους κλάδους της οικονομίας, με στόχο σύντομα να καλύπτεται το σύνολο της αγοράς εργασίας. Ο προϋπολογισμός είναι 8 εκατ. ευρώ και οι ωφελούμενοι είναι περισσότεροι από 2 εκατομμύρια μισθωτοί.

3. Προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης: Θα επενδυθεί 1 δισ. ευρώ για την κατάρτιση 500.000 πολιτών στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και σε αντικείμενα που αφορούν στην πράσινη οικονομία, με στόχο να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

4. Νέες θέσεις εργασίας: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους, ειδικές ομάδες πληθυσμού (άνεργες μητέρες, θύματα κακοποίησης, άτομα με ειδικές ανάγκες), μακροχρόνια ανέργους, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος, κ.α. Προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 74 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας με ρήτρα διατήρησης των θέσεων από τους εργοδότες για ένα διάστημα μετά το τέλος της κάθε δράσης. Ο προϋπολογισμός είναι 541 εκατ. ευρώ.

5. Νέες θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς: Ο προϋπολογισμός είναι 180 εκατ. ευρώ και θα δημιουργηθούν 50.000 νέες θέσεις για βρέφη και νήπια.

6. Κάρτα Αναπηρίας, η οποία θα κάνει λιγότερο δύσκολη την καθημερινότητα των αναπήρων ιδιαίτερα σε σχέση με τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. Το μέτρο έχει προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ και θα ωφελήσει τουλάχιστον 180.000 ΑμεΑ.

7. Προσωπικοί βοηθοί. Σύμφωνα με το νόμο για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας, που ψηφίστηκε πρόσφατα, ο Προσωπικός Βοηθός υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία για τη διευκόλυνση ιδίως των καθημερινών δραστηριοτήτων τους, για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ και στην πρώτη φάση εφαρμογής του θα ωφελήσει 1.000 ΑμεΑ και τους βοηθούς τους.

8. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών 12-15 ετών: Ο προϋπολογισμός είναι 10 εκατ. ευρώ και θα ενταχθούν 9.000 παιδιά ανά έτος.

9. Μονάδες μέριμνας για βρέφη και νήπια εντός μεγάλων επιχειρήσεων: Μέσω του προγράμματος θα επιδοτείται η πρόσληψη έως δύο ατόμων για δύο χρόνια ανά επιχείρηση για την φύλαξη των βρεφών. Έτσι, διευκολύνεται η απασχόληση των νέων μητέρων. Ο προϋπολογισμός είναι 16 εκατ. ευρώ και προβλέπεται η ένταξη 120 μονάδων και περίπου 2.500 παιδιών.

10. Πολιτικές στήριξης, κατάρτισης και άλλες δράσεις ευαισθητοποίησης για την ισότητα και τη διαφορετικότητα στους χώρους εργασίας: Απευθύνονται σε 1.600.000 εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ο προϋπολογισμός είναι 47 εκατ. ευρώ».

Καταλήγοντας, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι κριτήριο διαμόρφωσης του προγράμματος αυτού ήταν η εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής στην πράξη. «Όχι με συνθήματα ούτε με επικοινωνιακά τρικ, αλλά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα στις ζωές των συμπολιτών μας» σημείωσε.

Στην τοποθέτησή του, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, συντονιστής του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, τόνισε ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι ένα σχέδιο εξαιρετικά φιλόδοξο, που κινητοποιεί 17,8 δισ. ευρώ ενισχύσεις και 12,7 δισ. ευρώ πολύ φθηνά δάνεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να φέρει επενδύσεις 60 δισεκατομμυρίων. «Αυτό μαζί και με τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, που έχουν προχωρήσει με μεγάλη ταχύτητα σε όλους τους τομείς τα τελευταία δύο χρόνια, μας φέρνει μία ταχεία οικονομική ανάκαμψη, που ήδη γίνεται πραγματικότητα φέτος. Έχουμε γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης και θα έχουμε τα επόμενα 4-5 χρόνια και μείωση της ανεργίας.

Ένα μεγάλο κομμάτι της παθολογίας του οικονομικού μας μοντέλου είναι η πολύ μεγάλη παρουσία της φοροδιαφυγής, το οποίο υποκρύπτει αντίστοιχα ποσοστά άτυπης η παράτυπης εργασίας. Μεγάλο κομμάτι της προσπάθειάς μας είναι να περιορίσουμε την άτυπη εργασία και να την μεταφέρουμε στην τυπική που έχει πλήρη εργασιακά δικαιώματα, διαρκώς καλύτερους μισθούς και πολύ καλύτερες προοπτικές για τους μισθωτούς.

Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει ταυτόχρονα πολύ σοβαρές παρεμβάσεις και στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ανεργία, τα κίνητρα με τα οποία μπορεί κανείς να διευκολύνει τους ανθρώπους να μπαίνουν ταχύτερα στην αγορά εργασίας και μια πολύ σοβαρή παρέμβαση στην κοινωνική πολιτική.

Για εμάς ως συντονιστική υπηρεσία και από την οπτική γωνία της επίτευξης των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης, σε ό,τι αφορά το υπουργείο Εργασίας, η επιτυχία της κατάρτισης είναι "κλειδί", όπως είναι και η συνολική αλλαγή κουλτούρας στο χώρο της εργασίας και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της ισότητας μεταξύ φύλων» υπογράμμισε.

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, δήλωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του e-ΕΦΚΑ είναι ένα από τα πλέον σύνθετα και απαιτητικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το υπουργείο Εργασίας. Η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων είναι μια ευκαιρία να αναβαθμιστεί ο τρόπος και να μειωθεί ο χρόνος έκδοσης κύριων και επικουρικών συντάξεων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι θα γίνει ψηφιακή σάρωση δεκάδων εκατομμυρίων σελίδων αρχειακού υλικού σχετικού με την ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισμένων. Προτεραιότητα θα δοθεί στους πρώην ασφαλιστικούς φορείς που έχουν μεγάλο όγκο μη ψηφιοποιημένων δεδομένων και στους οποίους εκκρεμούν πολλές αιτήσεις συνταξιοδότησης. Ταυτόχρονα, υπάρχουν χρηματοδοτικές προβλέψεις για τη λειτουργία νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στον e-ΕΦΚΑ και την αναβάθμιση του συστήματος απονομής ηλεκτρονικών συντάξεων. Είναι υποχρέωση της πολιτείας οι συντάξεις να απονέμονται εμπρόθεσμα και με έγκυρο τρόπο. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε άοκνα και αναμένουμε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα συμβάλουν αποφασιστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας».

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε: «Αξιοποιώντας τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, κάνουμε πραγματικότητα ένα πλέγμα δράσεων που καλύπτουν κενά δεκαετιών στη χώρα μας. Ο Προσωπικός Βοηθός στα άτομα με αναπηρία, 180 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις σε θέσεις για βρεφικούς σταθμούς, η αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής, η πρώιμη διάγνωση και η έγκαιρη παρέμβαση, είναι μόνο μερικά από τα προγράμματα που έρχονται, για να αλλάξουν όσα έπρεπε να έχουν αλλάξει χρόνια πριν. Είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι στην υλοποίηση των καθοριστικών αυτών μεταρρυθμίσεων αλλά και επιτακτικών αναγκών».

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα, σημείωσε: «Γνωρίζουμε ότι η κοινωνική ενσωμάτωση δεν είναι θέμα πολιτικής ορθότητας. Είναι το "κλειδί" για την ανάπτυξη. Σχεδιάζουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα διακρίσεων και διαφορετικότητας σε εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που περιλαμβάνει τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης δεδομένων για την ισότητα και τις διακρίσεις, πιστοποίησης, αλλά και βράβευσης. Όσον αφορά στις μονάδες παιδικής μέριμνας στους χώρους εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα για τη χώρα μας στην κατεύθυνση της συμφιλίωσης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, μετά τη γέννηση των παιδιών τους και να αποκτήσουν οικονομική και επαγγελματική ανεξαρτησία».

ΣΥΡΙΖΑ: το σχέδιο αποτυπώνει τις νεοφιλελεύθερες αποτυχημένες συνταγές του σχεδίου Πισσαρίδη

Κοινή δήλωση έκαναν η Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου και η αναπληρώτρια Τομεάρχης αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώς Φωτίου, σχετικά με τη σημερινή παρουσίαση της πρότασης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Ο κ. Χατζηδάκης, κατά την προσφιλή κυβερνητική προπαγάνδα που διαστρεβλώνει τις έννοιες και κάνει το μαύρο άσπρο, παρουσίασε σήμερα την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης ως «Πρόγραμμα για τους Πολλούς» με την ίδια λογική που ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη είναι για την προστασία των εργαζομένων και η παράδοση της Επικουρικής Ασφάλισης στα ιδιωτικά συμφέροντα αποτελεί μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά.

Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι το σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το Ταμείο Ανάκαμψης ευνοεί προκλητικά τους λίγους και τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και δεν αφορά τις ανάγκες και την προοπτική της χώρας και της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αποτυπώνει τις νεοφιλελεύθερες αποτυχημένες συνταγές του σχεδίου Πισσαρίδη, απαξιώνει την εργασία και εξαιρεί τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση των κ.κ.Φωτίου και Ξενογιαννακοπούλου.

«Στον τομέα που αφορά την Εργασία και την Κοινωνική Πρόνοια αποτυπώνεται κατεξοχήν η κυβερνητική αντίληψη της απορρύθμισης της εργασίας, της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων και της αποδυνάμωσης του κοινωνικού κράτους. Εξάλλου, ο αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη, που καταργεί το οκτάωρο, θεσπίζει δύο ώρες απλήρωτη εργασία και οδηγεί σε ανεξέλεγκτες απολύσεις, αναφέρεται στο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» ως «εμβληματική μεταρρύθμιση». Προφανώς, ο κ. Χατζηδάκης όταν απευθύνεται, όπως αναφέρει, στους νέους, στις μητέρες και στους εργαζόμενους εννοεί την εργασιακή επισφάλεια, τη μείωση των αποδοχών, την ντροπιαστική αύξηση κατά 2% του κατώτατου μισθού και την ελαστική φθηνή εργασία χωρίς δικαιώματα, που τους έχει καταδικάσει η κυβερνητική πολιτική της ΝΔ. Όταν απευθύνεται στους ανέργους εννοεί την ελάχιστη χρηματοδότηση της πολιτικής απασχόλησης που προβλέπει η κυβερνητική πρόταση, μόλις 541 εκατ. ευρώ από τα 2,6 δις ευρώ, με τον αποκλεισμό μάλιστα του δημοσίου από τα σχετικά προγράμματα ενεργούς απασχόλησης. Αποτελεί εμπαιγμό η πανηγυρική ανακοίνωση της δημιουργίας 74.000 παροδικών νέων θέσεων εργασίας, χαμηλά αμειβόμενων και περιορισμένης χρονικής διάρκειας στα επόμενα τέσσερα χρόνια, μέχρι το 2026! Ο πακτωλός της προβλεπόμενης χρηματοδότησης, 1δις ευρώ, προσανατολίζεται στα ιδιωτικά συμφέροντα της κατάρτισης.

Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε μειώνει περαιτέρω από 600 σε 480 εκ. τα κονδύλια για την πρόνοια, που ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ περιορισμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον, το πρόγραμμα για την πρόνοια εσκεμμένα παραμένει ασαφές. Από τις 16 δράσεις που παρουσιάζει, μόνο τρεις κοστολογούνται σαφώς. Η ασάφεια αυτή εύλογα δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο υποκρύπτει πιθανές υπερκοστολογήσεις δράσεων υπέρ ημετέρων. Για παράδειγμα, ο προσωπικός βοηθός του αναπήρου αφορά 2.000 μόνο ανάπηρους με κόστος 42 εκ., ενώ για τα υπόλοιπα 62 εκ. για την αναπηρία δεν καθορίζεται επακριβώς τι καλύπτουν. Ακόμα, η υπερκοστολογημένη κάρτα αναπηρίας ύψους 2.5 εκ αφορά μόνο 180.000 ΑμεΑ χωρίς να καθορίζεται που κατευθύνονται τα υπόλοιπα 19.5 εκ. της ψηφιακής κοινωνικής προστασίας. Για την παιδική προστασία διαθέτει 184 εκ.. Από αυτά, τα 180 αφορούν 50.000 νέες θέσεις βρεφονηπιακών σταθμών, υπερκοστολογημένες, όπως έχουμε ήδη επισημάνει. Με τα υπόλοιπα 4 εκ. ισχυρίζονται ότι καλύπτουν την παιδική προστασία με δράσεις, όπως το “Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών για Βρέφη”. Ο παραλογισμός και η προχειρότητα μας υπερβαίνει! Τέλος, άλλα 166 εκ. σπαταλιούνται σε προγράμματα τύπου «σκόιλ ελικίκου» για ψηφιακή κατάρτιση κλπ. Δυστυχώς, η κοινωνική προστασία και φροντίδα χάνει άλλη μία τεράστια ευκαιρία στη χώρα μας και αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θεωρεί τις δαπάνες για την πρόνοια αντιαναπτυξιακές, τις κρατά χαμηλά με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των νοικοκυριών να μην μπορεί να καλύψει με τα εισοδήματά της περισσότερες από 2-3 εβδομάδες το μήνα», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

