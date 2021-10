Οικονομία

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου: “Πέφτουν” οι υπογραφές

Συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου πρόκειται να υπογραφεί την Πέμπτη στην Αθήνα από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα και τον υπουργό Ηλεκτρισμού και ΑΠΕ, Mohamed Shaker.

Πρόκειται για την πρώτη διασύνδεση μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου η οποία θα βελτιώσει την ασφάλεια εφοδιασμού της περιοχής, αυξάνοντας τις διασυνοριακές ανταλλαγές ενέργειας αλλά θα επιτρέψει, επιπλέον την περαιτέρω ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την τροφοδοσία του αγωγού.

Οι βάσεις για την υπογραφή της συμφωνίας τέθηκαν κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάιρο τον Ιούνιο, στο πλαίσιο της οποίας ο κ. Σκρέκας συναντήθηκε με τον κ. Shaker αλλά και την υπουργό Περιβάλλοντος της Αιγύπτου, Yasmine Fouad και τον υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων, Tarek El Molla και συζήτησε τα σχέδια για ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών με την πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου. Η κατ' αρχήν συμφωνία προβλέπει την υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης (MoU), μεταξύ των δύο υπουργείων το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε Διακυβερνητική Συμφωνία.

Προβλέπεται, επίσης, να εξεταστεί η προοπτική ένταξης του έργου στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της διασύνδεσης των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας, κάτι που θα διευκολύνει τόσο την αδειοδότηση όσο και τη χρηματοδότηση του έργου.

