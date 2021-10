Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: “Υπάλληλοι” της ΔΕΗ ξάφρισαν 51000 ευρώ από σπίτι

Θύμα απατεώνων έπεσε μία γυναίκα. Πώς την ξεγέλασαν και της άρπαξαν μια μικρή περιουσία από το σπίτι της.

Προσποιούμενοι τους τεχνικούς της ΔΕΗ, τρεις άνδρες μπήκαν σε διαμέρισμα 77χρονης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, απ' όπου αφαίρεσαν 1000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 50.000 ευρώ, κατά δήλωση της παθούσας.

Στο πλαίσιο αστυνομικών ερευνών ταυτοποιήθηκε ένας εκ των δραστών. Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για 31 ετών Έλληνα, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή. Οι δύο συνεργοί του αναζητούνται.

Η κλοπή έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

