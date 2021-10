Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάλλος”: Μήνυμα του “112” για επικίνδυνα φαινόμενα

Επείγουσες προειδοποιήσεις σε κατοίκους πολλών περιοχών της δυτικής Ελλάδας. Σε εγρήγορση ο κρατικός μηχανισμός.

Μήνυμα του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, εστάλη μέσω του 112 στους κατοίκους της Πάτρας, της Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς, λόγω των μετεωρολογικών προγνώσεων για κύμα κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, το μήνυμα που έφθασε στα κινητά τηλέφωνα αναφέρει τα εξής: «Προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή σας. Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις, περιοχές που έχουν ή μπορεί να πλημμυρίσουν. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, προειδοποίησε ότι η κακοκαιρία “Μπάλλος” θα είναι ένα δυνατό και αρκετά επικίνδυνο φαινόμενο.

Όπως είπε, «θα έχει μεγάλη διάρκεια… 48 ώρες και θα δώσει μεγάλα ύψη βροχής και μάλιστα σε περιοχές που έχουν πληγεί και τις προηγούμενες ημέρες με πολλές βροχές και ακόμη δεν έχουν στεγνώσει ή έχουν συγκρατημένους όγκους νερού σε ρέματα».

