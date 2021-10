Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάλλος”: πλημμύρες, κλειστοί δρόμοι και προβλήματα

Σε εξέλιξη το νέο κύμα κακοκαιρίας. "Άνοξαν" οι ουρανοί και στην Ατττική. Μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Πρόγνωση για την εξέλιξη του φαινομένου τις επόμενες ώρες.

Η κακοκαιρία «Μπάλλος» είναι εδώ, έχει ξεκινήσει την επέλασή της σε όλη τη χώρα και τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα γίνουν ακόμη πιο έντονα με τον κρατικό μηχανικό να είναι σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής.

Ξεκίνησαν ήδη τα προβλήματα από την κακοκαιρία που ξεκίνησε από την Εύβοια και το Ιόνιο και έφτασε και στην Αττική, αφού έχουν ξεκινήσει οι βροχές.

Δρόμοι πλημμύρησαν, ενώ λόγω συσσώρευση υδάτων διακόπηκε τη νύχτα η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ωκεανίδων από τη συμβολή της με την οδό Β. Ηπείρου έως τη συμβολή της με την οδό Κανελλοπούλου, στην περιοχή της Ελευσίνας.

Στην ίδια περιοχή, στη 01.00 τα ξημερώματα χρειάστηκε να γίνει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία απεγκλωβισμός οδηγού, στον παραλιακό δρόμο στο ύψος της οδού Κανελλοπούλου. Ο οδηγός μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία του.

Την ίδια ώρα σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το μήνυμα του 112

Χθες το βράδυ, μήνυμα του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, εστάλη μέσω του 112 στους κατοίκους της Πάτρας, της Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς, λόγω των μετεωρολογικών προγνώσεων για κύμα κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, το μήνυμα που έφθασε στα κινητά τηλέφωνα αναφέρει τα εξής: «Προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή σας. Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις, περιοχές που έχουν ή μπορεί να πλημμυρίσουν. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Στυλιανίδη

Σημειώνεται ότι χθες πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, για τον βέλτιστο συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων και την καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

«Είμαστε όλοι σε εγρήγορση, είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Δεν υπάρχει θέμα πανικού. Εάν συντονιστούμε σωστά, θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Το κράτος είναι δίπλα στον πολίτη, με βασική προτεραιότητα να μην έχουμε απώλεια ανθρώπινων ζωών» τόνισε χθες ο κ. Στυλιανίδης, στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οδηγίες αυτοπροαστίας

1) Αποφεύγουμε κάθε περιττή μετακίνηση.

2) Μετακινούμαστε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού και αποφεύγουμε την παραμονή μας σε υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους, όταν βλέπουμε να υπάρχει ενδεχόμενο πλημμύρας.

3) Για κανέναν λόγο δεν διασχίζουμε χειμάρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, είτε πεζή, είτε με όχημα, καθώς έχουμε δει δυστυχώς πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά, ότι υπάρχουν θύματα εξαιτίας αυτής της αβλεψίας

Κλειστά σχολεία

Κεφαλονιά

Με έντονες βροχοπτώσεις κάνει αισθητή την εμφάνισή του ο "Μπάλλος", στο νησί της Κεφαλονιάς.

Λόγω της κακοκαιρίας, ο δήμαρχος Σάμης αποφάσισε να ανακοινώσει ότι «σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2021, όλες οι σχολικές μονάδες προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα παραμείνουν κλειστές, λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων».

Μεσολόγγι

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία στον Δήμο Μεσολογγίου, λόγω της κακοκαιρίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, «λόγω της κακοκαιρίας, που σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ αναμένεται να πλήξει και τον Δήμο Μεσολογγίου, με απόφαση του δημάρχου, Κώστα Λύρου, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα όλες οι σχολικές μονάδες, παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ του δήμου».

Σύμφωνα με τον δήμο, αυτή η απόφαση «λαμβάνεται προληπτικά και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των γονέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού».

Ο Τάσος Αρναικός μιλώντας στο "Καλημέρα Ελλάδα" δίνει τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την κακοκαιρία και την διάρκεια της.

