Πετρέλαιο θέρμανσης: πρεμιέρα με τιμές “φωτιά”

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι τις πρώτες ημέρες οι παραγγελίες θα είναι περιορισμένες και θα αφορούν μικρές ποσότητες.

Ξεκινά αύριο Παρασκευή η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης εν μέσω και της κακοκαιρίας "Μπάλλος" που "χτυπά" ολόκληρη τη χώρα.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει να πωλείται στο 1,13 – 1,15 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα από 0,798 ευρώ πέρυσι, ενώ στα νησιά η τιμή του λίτρου ενδεχομένως ίσως αγγίξει ακόμα και το 1,20 ευρώ το λίτρο.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι παραγγελίες θα είναι περιορισμένες σε πρώτη φάση και μέχρι τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης το οποίο φέτος είναι αυξημένο έως και 68% σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα διευρύνονται τα κριτήρια υπαγωγής με στοχο να ενταχθούν κατά τη φετινή περίοδο περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα:

Το ύψος του επιδόματος αυξάνεται από 36 ως 68%,ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση. Το επίδομα για κάθε παιδί θα προσαυξάνεται κατά 20%, αντί για 10%, που ίσχυε πέρυσι το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται στα 100 ευρώ (από 80 ευρώ) και το μέγιστο διαμορφώνεται στα 750 ευρώ, από 650 ευρώ.

Το εισοδηματικό όριο αυξάνεται (ενδεικτικά για τον άγαμο από 12.000 σε 14.000 ευρώ, για οικογένεια με δύο παιδιά, στα 26.000 ευρώ από 24.000) και το περιουσιακό κριτήριο αντίστοιχα αυξάνεται σε 180.000 ευρώ για τον άγαμο (από 130.000) και σε 300.000 ευρώ για τους έγγαμους (από 250.000).

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση του επιδόματος θα καθοριστούν μέσα στον Οκτώβριο με υπουργική απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι από πέρυσι το επίδομα θέρμανσης εκτός από το πετρέλαιο χορηγείται και σε όσους θερμαίνονται με φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ).

