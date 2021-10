Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Η κατηγορούμενη συνάντησε τους γονείς της - Τι της είπαν (βίντεο)

Πρόβες με τους δικηγόρους της στην φυλακή για την απολογία της έκανε η κατηγορούμενη. Την επισκέφτηκαν οι γονείς της. Τι αποκάλυψε η Κέλλυ Χεινωπόρου στο "Πρωινό".



Στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου βρίσκονται από το πρωί η Ιωάννα Παλιοσπύρου αλλά και η κατηγορούμενη, η οποία απολογείται για την επίθεση με το βιτριόλι.

Η δημοσιογράφος του Δελτίου Ειδήσεων του ΑΝΤ1, Κέλλυ Χεινωπόρου αποκάλυψε στο "Πρωινό", ότι η κατηγορούμενη Έφη είναι πολύ καλά προετοιμασμένη για την απολογία της.

Όπως είπε, σύμφωνα με πληροφορίες από τις φυλακές, ο δικηγόρος της κατηγορούμενης Σάκης Κεχαγιόγλου και συνάδελφοι του, τις προηγούμενες ημέρες έκαναν πρόβες στις φυλακές με την Έφη για το τι θα πει στην απολογία της, κάνοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις.

Παράλληλα, η Κέλλυ Χεινωπόρου, αποκάλυψε ότι πριν από μερικές ημέρες επισκέφτηκαν στην φυλακή την κατηγορούμενη οι γονείς της και της ζήτησαν να πει έστω μια «συγγνώμη». Το ίδιο της είπε και ο αδερφός της που την επισκέπτεται συχνά στην φυλακή.

Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, αίτημα για τη μετατροπή της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη υπέβαλε πριν από την έναρξη της απολογίας της κατηγορούμενης ο συνήγορός της Σάκης Κεχαγιόγλου.

Το δικαστήριο έχει διακόψει για να αποφασίσει για τους δύο μάρτυρες. Αμέσως μετά τη διακοπή, η Ιωάννα Παλιοσπύρου πλησίασε την κατηγορούμενη και της είπε: «Θα πεις την αλήθεια τώρα; Να κάτσω να ακούσω ή να φύγω;» Οι φρουροί αμέσως μετέφεραν την κατηγορούμενη σε άλλο χώρο για την αποτροπή εντάσεων.