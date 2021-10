Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - κατηγορούμενη: επαναλαμβάνω τη συγγνώμη μου στην Ιωάννα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε την απολογία της η κατηγορούμενη για την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Ενώπιον των δικαστών βρίσκεται η 37χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, που ξεκίνησε την απολογία της λέγοντας:

«Τη συγγνώμη μου τη ζήτησα στην Ιωάννα, μέσα από την απολογία μου. Εγώ σήμερα επαναλαμβάνω τη συγγνώμη μου στην Ιωάννα, ειλικρινή, μέσα από την ψυχή μου, και από την οικογένειά της, αλλά και από την οικογένειά μου, γιατί τους έφερα μεγάλη ντροπή με την πράξη μου».

Λίγο πριν από την έναρξη της απολογίας της κατηγορούμενης ο συνήγορός της Σάκης Κεχαγιόγλου υπέβαλε αίτημα για τη μετατροπή της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Ο συνήγορος με τον αυτοτελή ισχυρισμό που υπέβαλε γραπτώς στο δικαστήριο επιδιώκει την ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση της εντολέως του, καθώς αν γίνει δεκτό το αίτημα του η Έφη θα είναι αντιμέτωπη με ποινή έως δέκα έτη αντί των 15 που είναι η ανώτατη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας.

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η κατηγορούμενη θα είναι απολύτως ελεύθερη από κάθε παράγοντα της δίκης για να απαντήσει ελεύθερα και να τηρηθεί πλήρως η δικονομία» είπε ο Σάκης Κεχαγιόγλου.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για κλήση δύο μαρτύρων, ενώ η απολογία συνεχίζεται.





Ειδήσεις σήμερα:

Παραλήρημα Γιαϊτζί: Οι τεμπέληδες Έλληνες δεν μπορούν να μας πολεμήσουν

Σεισμός στην Κρήτη - Τσελέντης: πιθανός ένας μεγάλος μετασεισμός (βίντεο)

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος: να γίνει η παρέλαση γιατί θα υπάρξει διχασμός (βίντεο)