Δολοφονία εργάτη γης - δράστης: Μου είπε ο σατανάς να το κάνω!

Ο 40χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης και της απόπειρας ανθρωποκτονίας με θύμα έναν νυχτοφύλακα στη Θεσσαλονίκη.

Ένας 40χρονος Έλληνας ταυτοποιήθηκε ως δράστης απόπειρας ανθρωποκτονίας με θύμα 34χρονο Ρουμάνο νυχτοφύλακα, τον Σεπτέμβριο του 2019, στο 10ο χλμ της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Κιλκίς.

Πρόκειται για το ίδιο άτομο που κατηγορείται για την εν ψυχρώ δολοφονία 58χρονου εργάτη γης από την Αλβανία, έναν χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 2020, στην Κάριανη Καβάλας, υπόθεση που εξιχνιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ψυχιατρικό ιστορικό, ενώ στην προανακριτική του απολογία αποδέχθηκε τις πράξεις τους.

Όπως έγινε γνωστό, ο 40χρονος ισχυρίστηκε στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. ότι «τον διέταξε ο Σατανάς» να διαπράξει τα εγκλήματα. Για την περίπτωση του εργάτη γης, τον οποίο δεν γνώριζε και είχε προσλάβει δήθεν για κλαδέματα στον ελαιώνα του, απολογήθηκε ήδη στον ανακριτή Καβάλας, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψε διαφωνία με τον εισαγγελέα ως προς την ποινική του μεταχείριση και ειδικότερα για το εάν θα πρέπει να τού αναγνωριστεί η έλλειψη ικανότητας προς καταλογισμό, όπως ζήτησαν οι συνήγοροί του. Γι' αυτό τον λόγο αποφασίστηκε προσωρινά ο κατ' οίκον περιορισμός του μέχρι να εκδοθεί βούλευμα από το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών που θα άρει την παραπάνω διαφωνία.

Σε ο,τι αφορά την υπόθεση του νυχτοφύλακα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο 40χρονος τον πυροβόλησε την ώρα που το θύμα κατευθυνόταν στη δουλειά του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα. Κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή ύστερα από νοσηλεία σε νοσοκομείο. Για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης και αναμένεται να κληθεί σε απολογία ενώπιον του ανακριτή.

