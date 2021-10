Κοινωνία

“Μπάλλος” - Αττική: κλειστά τα απογευματινά και εσπερινά σχολεία την Πέμπτη

Τι αναφέρεται στην απόφαση του Γιώργου Πατούλη. Τι θα γίνει με την λειτουργία των σχολείων την Παρασκευή.

Με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την Αττική τις επόμενες ώρες, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη διακόπτεται σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου σε όλη την Αττική, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα οποία λειτουργούν τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Η διακοπή της λειτουργίας τους αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους ασφάλειας των μαθητών και εξαιτίας των δυσκολιών μετακίνησης που πιθανόν προκύψουν εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Η Περιφέρεια Αττικής θα παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, αύριο Παρασκευή 15 Οκτωβρίου.

Mε εντολή μου, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, σε όλη την Αττική τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία λειτουργούν τις απογευματινές και βραδινές ώρες, για προληπτικούς λόγους ασφάλειας εξαιτίας της κακοκαιρίας — Giorgos Patoulis (@gpatoulis) October 14, 2021

Εν τω μεταξύ, με ανακοίνωση του, "το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απευθύνει έκκληση προς του πολίτες, οι οποίοι κινούνται στην Αττική και σε περιοχές που πλήττονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις".

