Κοινωνία

“Μπάλλος”: Κλειστοί την Παρασκευή οι παιδικοί σταθμοί στις περιοχές που έπληξε η κακοκαιρία

Δείτε αναλυτικά σε ποιες Περιφέρειες θα παραμείνουν κλειστοί οι βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΗΦ.

Με εγκύκλιο την οποία υπογράφει η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, κλειστοί θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή 15/10/2021, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, όλοι οι βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί και όλα τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), στις Περιφέρειες:

Αττικής,

Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής),

Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας),

Ιονίων Νήσων (Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας).

