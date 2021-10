Κόσμος

ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο νοσοκομείο

Η ανακοίνωση του εκπροσώπου του για την κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.



Ο 42ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπιλ Κλίντον, 75 ετών, εισήχθη την Τρίτη σε νοσοκομείο στην Ερβάιν, στην Καλιφόρνια, για νοσηλεία εξαιτίας «μόλυνσης», που πάντως «δεν σχετίζεται με τον νέο κορονοϊό», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του, επιβεβαιώνοντας την πληροφορία που μετέδωσε το βράδυ της Πέμπτης το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Το απόγευμα της Τρίτης ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον εισήχθη στο Ιατρικό Κέντρο UCI για να υποβληθεί σε θεραπεία λόγω μόλυνσης που δεν σχετίζεται με την COVID», εξήγησε ο εκπρόσωπός του, ο Άνχελ Ουρένια μέσω Twitter.

«Η κατάστασή του βελτιώνεται, η διάθεσή του είναι καλή και είναι τρομερά ευγνώμων στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσωπικό, που του προσφέρουν εξαίρετη φροντίδα», πρόσθεσε ο κ. Ουρένια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του CNN, ο κ. Κλίντον έχει εισαχθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), κυρίως για λόγους διακριτικότητας, καθώς δεν χρειάστηκε διασωλήνωση. Το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε γιατρούς του νοσοκομείου του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στην Ερβάιν.

Η μόλυνση που έχει δεν σχετίζεται με τα καρδιακά προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο Aμερικανός πρώην πρόεδρος ανταποκρίνεται καλά στην αντιβίωση την οποία του χορήγησαν οι θεράποντες ιατροί του, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμά τους που μεταφόρτωσε στο Twitter ο εκπρόσωπός του, ο κ. Ουρένια.

