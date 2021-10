Κοινωνία

“Μπάλλος” - Πυροσβεστική: Πάνω από 1400 κλήσεις για βοήθεια

Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα. "Έσπασαν" τα τηλέφωνα στην Πυροσβεστική.

Στο έλεος της κακοκαιρίας "Μπάλλος" βρίσκεται από χθες η χώρα, προκαλώντας τεράστια προβλήματα.

Σημειώνεται ότι από χθες, Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 1.424 κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο, κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Πιο αναλυτικά:

Η Περιφέρεια Αττικής έχει δεχθεί 779 κλήσεις κυρίως σε περιοχές του λεκανοπεδίου.

Αναλυτικά:

668 για αντλήσεις υδάτων

42 για απεγκλωβισμό ατόμων από ανελκυστήρες

41 για κοπές δέντρων

23 για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία

5 για αφαιρέσεις αντικειμένων

Όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Αττικής παραμένουν σε γενική επιφυλακή, ενώ συνδρομή παρέχει η Περιφέρεια Αττικής με μηχανήματα έργου, ο Ε.Σ. με πέντε (5) συνεργεία για άντληση υδάτων καθώς και μηχανήματα έργου.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, έχει δεχθεί 595 κλήσεις.

495 κλήσεις στην Κέρκυρα κυρίως για αντλήσεις υδάτων ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 69 διασώσεις – μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, 8 κοπές δέντρων και πλήθος αντλήσεων υδάτων οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Στο νησί έχει μεταβεί Ε/Π του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. και 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα από την Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς και η 5η Ε.Μ.Α.Κ. Ιωαννίνων.

40 κλήσεις στην περιοχή Ληξούρι στην Κεφαλονιά εκ των οποίων 38 για αντλήσεις υδάτων και δύο (2) για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

60 κλήσεις στην περιοχή Βαθύ στην Ιθάκη εκ των οποίων 44 για αντλήσεις υδάτων και 16 για διασώσεις – μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία ενώ στο νησί έχουν μεταβεί ακτοπλοϊκώς οκτώ (8) πυροσβέστες με δύο (2) οχήματα από την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας.

Σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενώ συνδρομή παρέχει η τοπική αυτοδιοίκηση, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λ.Σ.

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει δεχθεί 8 κλήσεις, εκ των οποίων, 4 για κοπές δέντρων και 4 για αντλήσεις υδάτων.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει δεχθεί 5 κλήσεις, εκ των οποίων, 2 για άντληση υδάτων, 1 για κοπή δέντρου και 1 για μεταφορά σε ασφαλή σημεία. Στην περιοχή Τσακαίοι στη Νότια Εύβοια μεταφέρθηκαν 3 άτομα σε ασφαλές σημείο. Από τις βραδινές ώρες χθες είναι σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό άνδρα στους Τσακαίους Ευβοίας και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε (5) οχήματα καθώς και εθελοντές.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει δεχθεί 14 κλήσεις, εκ των οποίων 2 για κοπές δέντρων, 11 για αντλήσεις υδάτων και 1 για αφαίρεση αντικειμένου.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχει δεχθεί 15 κλήσεις, εκ των οποίων 6 για αντλήσεις υδάτων και 9 για κοπές δέντρων.

Η Περιφέρεια Κρήτης, έχει δεχθεί 8 κλήσεις για κοπές δέντρων.

Σημειώνεται ότι χθες το βράδυ ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης έπειτα από την ολοκλήρωση της διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. Τα προληπτικά μέτρα είναι τα εξής: 1) Aπό 01:00 μετά τα μεσάνυχτα έως 08:00 το πρωί της Παρασκευής, απαγορεύεται η διέλευση όλων των Ι.Χ. οχημάτων και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε Κηφισό και παραλιακή. Το μέτρο αυτό ωστόσο σταμάτησε να ισχύει λίγο μετά τις 06.30 το πρωί καθώς οι δρόμοι δόθηκαν κανονικά στην κυκλοφορία. 2) Kλειστές θα είναι οι δημόσιες υπηρεσίες στην Αττική, εκτός από τις αναγκαίες για τη διαχείριση του φαινομένου και των Υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3) Ενθαρρύνεται η τηλε-εργασία στην Αττική σε όλο τον ιδιωτικό τομέα. Θα συνεισφέρει πολύ στην αποσυμφόρηση των δρόμων, έτσι ώστε εάν επιδεινωθεί το φαινόμενο, να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. 4) Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Κέρκυρα, Σάμο και Ικαρία, Αττική, Χαλκιδική και Εύβοια. 5) Κλειστοί θα παραμείνουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και οι δομές ΑμεΑ σε Αττική, Εύβοια, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Σάμο και Ικαρία. 6) Θα αξιοποιούνται όλα τα αναγκαία μέσα από ιδιωτικές εταιρείες, έτσι ώστε ο ιδιωτικός τομέας να συνδράμει στην αντιμετώπιση των φαινομένων με ειδικά μηχανήματα, τα οποία διαθέτει. Όπως τόνισε ο κ. Στυλιανίδης όλα τα μέτρα είναι προληπτικά καθώς, όπως προσέθεσε, «δεν υπάρχει οτιδήποτε που να δικαιολογεί πανικό, αλλά όπως πάντα η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία».