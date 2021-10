Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: Ο Χρηστίδης στην κούρσα για την ηγεσία

Ο Παύλος Χρηστίδης είναι ο 6ος υποψήφιος για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής.

Και έκτη υποψηφιότητα για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ, η τρίτη μετά την ασθένεια της Φώφης Γεννηματά, ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Ο Παύλος Χρηστίδης έστειλε επιστολή με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από εκπρόσωπος του κόμματος και ότι θα είναι υποψήφιος.

Ο κ. Χρηστίδης θα στείλει επιστολή στην αρμόδια επιτροπή, με την υποψηφιότητά του για τη θέση του προέδρου του Κινήματος Αλλαγής.

Η ανακοίνωση

«Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Ήταν καλοκαίρι του 2015 όταν η Φώφη Γεννηματά μου ανέθεσε το ρόλο του εκπροσώπου τύπου, μια επιλογή γεμάτη ρίσκο, σε μια πολυ δύσκολη συγκυρία. Έξι χρόνια μετά, ήμασταν έτοιμοι για μια μεγάλη πολιτική μαχη, όπου ο σταθεροποιητικος ρόλος της Προέδρου, εγγύηση της ενότητας και της προοπτικής της παράταξης, με πολιτική ταυτότητα και αυτόνομη, πρωταγωιστικη πορεία ήταν το επίκεντρο της συζήτησης.

Για χιλιάδες ανθρώπους σε ολη την χώρα, όπως και για μένα, οι τελευταίες εξελίξεις ήταν ένα σοκ, που διαπέρασε τους πάντες και τα πάντα. Επικοινώνησα με την πρόεδρο και της ανακοίνωσα την απόφαση μου να παραιτηθώ απο τον ρόλο που μου έχει αναθέσει.

Θελω να ευχαριστήσω, με τρόπο που δεν μπορεί να γραφτεί, την Πρόεδρο για την επιλογή και τη στήριξη της. Άνοιξε δρόμους απέναντι στον ηλικιακό ρατσισμό της νεότητας. Θελω να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες ανθρώπους που συνάντησα σε αυτη την πορεία και με καλοδέχτηκαν, τους φίλους και συντρόφους που αντάλλαξα μια κουβέντα ή πολλές, πάντα στο πλαίσιο μιας συλλογικής προσπάθειας για την ανασυγκρότηση του χώρου, με ήθος και αξιοπρέπεια. Θέλω να ευχαριστήσω τους δημοσιογράφους για τη συνεργασία και τον τρόπο που αντιμετώπισαν εναν "πρωτάρη" στον κόσμο τους. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ, όλους τους συνεργάτες στα γραφεία, στις εκδηλώσεις, στα συνεδρια, τους φίλους μου στην ασφαλεια του κτιρίου.

Θελω να ζητήσω συγγνώμη απο όποιους στενοχώρησα, ενόχλησα ή δεν προλαβα να σηκώσω το τηλέφωνο. Δεν ήταν στις προθέσεις μου. Σε λίγη ώρα θα στείλω επιστολή, στην αρμόδια επιτροπή, με την υποψηφιότητα μου για τη θέση του Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής.

Τα όνειρα μας είναι πιο ισχυρά από τις αναμνήσεις μας. Ειδικά της δικής μου γενιάς. Αλλά και τα δυο μαζί, ως ένα ισχυρό μείγμα, μας δένουν, μας μαθαίνουν και μας εξελίσσουν. To ραντεβού με την ιστορία συνεχίζεται και αναμένεται πιο ανατρεπτικό παρά ποτέ. Για να γίνει αυτό όμως πράξη πρέπει να υπερβούμε τον εαυτό μας. Ό,τι μέχρι χθες θεωρούσαμε δεδομένο και κατοχυρωμένο, αλλάζει. Πρέπει να φύγουμε μπροστά και αυτό θα κάνουμε. Το μέλλον του κινήματός μας πρέπει να είναι ένα μέλλον συμπεριληπτικό, ενωτικό, εξωστρεφές και νικηφόρο. Είναι στο χέρι μας.»

Έτσι, ο Παύλος Χρηστίδης είναι ο έκτος υποψήφιος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ μετά τους Νίκο Ανδρουλάκη, Ανδρέα Λοβέρδο, Χάρη Καστανίδη, Βασίλη Κεγκέρογλου και Παύλο Γερουλάνο.

