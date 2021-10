Κοινωνία

“Μπάλλος”: η ΟΣΥ για το λεωφορείο που έγινε.. “υποβρύχιο” (εικόνες)

Έπαινοι της εταιρείας για τον οδηγό. Παραμένει “βουλιαγμένο” τo αστικό λεωφορείο, οι επιβάτες του οποίου κινδύνευσαν, όταν εγκλωβίστηκε από μεγάλο όγκο ομβρίων υδάτων.

Πλημμυρισμένο και ακινητοποιημένο ακόμη, κάτω από την γέφυρα της παλιάς παραλιακής είναι το αστικό λεωφορείο, ο οδηγός και οι επιβάτες του οποίου κινδύνευσαν το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν «μπήκε» μέσα σε λίμνη που σχημάτισαν τα όμβρια ύδατα από την κακοκαιρία «Μπάλλος» και μπήκαν μέχρι το στήθος στο νερό για να μπορέσουν να απομακρυνθούν από το σημείο.

Οι εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου και προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση, ενώ είναι θαύμα ότι δεν υπήρξαν χειρότερες συνέπειες για κάποιον από όσους βρίσκονταν στο λεωφορείο.

Εν τω μεταξύ, λόγω της κατάστασης στην εν λόγω γέφυρα, που επηρεάζει και την λειτουργία του ΤΡΑΜ, ανακοινώθηκε ότι "προσωρινός τερματικός σταθμός ειναι η στάση Τροκαντερό, λόγω εργασιων άντλησης υδάτων στην υπόγεια γέφυρα στο Δέλτα Φαλήρου".

Πάντως, η ΟΣΥ Α.Ε επαινεί τον οδηγό για την «επιτυχή τήρηση» των οδηγιών που υπάρχουν για έκτακτες καταστάσεις και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥ Α.Ε.

Σε ανακοίνωση της η ΟΣΥ αναφέρει τα εξής, «Στις 14:45 στην γέφυρα της παλιάς παραλιακής στο ρεύμα προς Πειραιά (στο ύψος του Ιδρύματος "Σταύρος Νιάρχος") και ενώ το όχημα εκτελούσε κανονικά το δρομολόγιό του εφόσον δεν υπήρχε απαγόρευση διέλευσης, μέσα σε λίγα λεπτά μεγάλος όγκος υδάτων από τα παρακείμενα έργα άρχισε να πλημμυρίζει τη γέφυρα με αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας του κινητήρα του οχήματος. Άμεσα και με ψυχραιμία ο οδηγός αποβίβασε τους επιβάτες και ενημέρωσε την Πυροσβεστική καθώς και την αρμόδια υπηρεσία της Εταιρείας.

Επισημαίνουμε ότι η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διαθέτει Σύστημα Παρακολούθησης των Οχημάτων, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα, ενώ υπάρχουν Συγκεκριμένες Οδηγίες μέσω Τηλεματικής σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών καθώς και για την οδηγική συμπεριφορά σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τις οποίες και ακολούθησε επιτυχώς ο εν λόγω οδηγός. Επιπλέον οι Οδηγίες αυτές εξειδικεύτηκαν περαιτέρω λόγω της αναμενόμενης κακοκαιρίας.

Βασική προτεραιότητα της Εταιρείας ήταν και είναι η ασφαλής μεταφορά του επιβατικού κοινού. Οι κακοπροαίρετες αναφορές δεν προσφέρουν καμιά υπηρεσία στους πολίτες, ούτε και στους εργαζόμενους, οι οποίοι προσπαθούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με επαγγελματισμό και ευθύνη».

Παππάς - Γιαννούλης: Μέτρα κατόπιν εορτής από το επιτελικό κράτος

"Τα προβλήματα που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί η κακοκαιρία ανέδειξαν την έλλειψη σχεδιασμού και τις σοβαρές και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας αλλά και βελτίωσης των υποδομών, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη", υπογραμμίζουν, σε κοινή δήλωσή τους, ο τομεάρχης και ο αναπληρωτής τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς και Χρήστος Γιαννούλης.

"Εκ των υστέρων έσπευσε το επιτελικό κράτος να λάβει μέτρα, ενώ ήταν γνωστό από την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα", σημειώνουν, σχολιάζοντας πως "ανυπαρξία προληπτικών μέτρων και η έλλειψη συντονισμού ενέτειναν τα προβλήματα που προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας με αποτέλεσμα να βλέπουμε εικόνες με οχήματα να παρασύρονται, λεωφορεία να "βυθίζονται" ή να τα "καταπίνουν" τρύπες στο οδόστρωμα".

"Δυστυχώς, η κυβέρνηση αντί να προχωρήσει στην υλοποίηση των ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) που είχε εκπονήσει ήδη από το 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προχώρησε στην αποδόμησή τους", καταλήγουν ο κ. Παππάς και ο κ. Γιαννούλης.

