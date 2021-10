Κοινωνία

“Μπάλλος”: Λεωφορείο εγκλωβίστηκε σε πλημμυρισμένη γέφυρα - Κινδύνευσαν οι επιβάτες (εικόνες)

Απίστευτες εικόνες στην παλιά Λ. Ποσειδώνος. Οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν… κολυμπώντας το όχημα.

Λαχτάρησαν οι επιβάτες λεωφορείου, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς-Βούλα, όταν εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων κάτω από γέφυρα στην παλιά Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το όχημα εγκλωβίστηκε στα νερά.

Οι επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το λεωφορείο σχεδόν… κολυμπώντας, όπως μαρτυρούν οι απίστευτες εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσω του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press.

Η κακοκαιρία “Μπάλλος”, που σφυροκοπεί μεγάλο τμήμα της χώρας, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην Αττική.

Σε δήλωση του Τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά αναφέρεται «Η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όλες και όλους και κυρίως από όσους παίρνουν κρίσιμες αποφάσεις για τις υποδομές και τις μεταφορές. Το πρωτοφανές περιστατικό με το βυθισμένο λεωφορείο της γραμμής Α1 (Πειραιάς - Βούλα) στην παλιά Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου κινδύνευσαν και επιβάτες, γεννά σειρά ερωτημάτων. Σε ποιες ενέργειες προχώρησε, ενόψει και εν μέσω κακοκαιρίας, η Διεύθυνση Παραγωγής Συγκοινωνιακού Έργου της ΟΣΥ Α.Ε.; Έθεσε σε κίνηση τον ελεγκτικό μηχανισμό για τον έλεγχο και εντοπισμό επικίνδυνων οδικών σημείων; Ενημέρωσε τους οδηγούς λεωφορείων και τρόλεϊ για δυσκολίες σε συγκεκριμένα οδικά τμήματα; Ευχόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΜ καλή δύναμη και με τη μέγιστη δυνατή προσοχή στο δύσκολο έργο τους».

