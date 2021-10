Υγεία - Περιβάλλον

Δακτύλιος: Πότε τίθεται σε ισχύ – Τα οχήματα που θα κυκλοφορούν ελεύθερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν σε διυπουργική σύσκεψη για τον «Καθαρό Δακτύλιο» στην Αθήνα.

Σε ισχύ τίθεται από τις 25 Οκτωβρίου 2021 το μέτρο του «Καθαρού Δακτυλίου» στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, εντός του Δακτυλίου της Αθήνας θα κυκλοφορούν ελεύθερα τα ηλεκτρικά οχήματα, τα εκ κατασκευής φυσικού αερίου και υγραερίου οχήματα, τα υβριδικά οχήματα και τα οχήματα κατηγορίας Euro 6 που εκπέμπουν κάτω από 120 gr CO2.

Παράλληλα περιορίζεται δραστικά ο αριθμός των αδειών που θα χορηγηθούν για κατ΄εξαίρεση κίνηση εντός του Δακτυλίου ενώ αναθεωρείται προς το αυστηρότερο, το πλαίσιο φορτοεκφορτώσεων. Για τους ελέγχους τήρησης των μέτρων θα τεθεί σε εφαρμογή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, αυστηρό σχέδιο αστυνόμευσης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος και η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Δέσποινα Αλεξανδροπούλου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Μπάλλος” - Meteo: Οι περιοχές που “πνίγηκαν” από τη βροχή (χάρτης)

Θεσσαλονίκη: Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τέξας: Αστυνομικοί έβγαλαν αναίσθητο οδηγό από το φλεγόμενο αυτοκίνητό του (βίντεο)