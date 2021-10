Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ – Γούρνες Ηρακλείου: 4 υποψηφιότητες για την αξιοποίηση της πρώην αμερικανικής βάσης

Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού της Κυβέρνησης, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σταϊκούρας.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) ανακοινώνει ότι τέσσερις ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν Προσφορές για την αξιοποίηση τμήματος της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης.

Ειδικότερα, προσφορές υποβλήθηκαν από τους εξής ενδιαφερόμενους (με αλφαβητική σειρά):

CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI A.E. – LYKTOS HOLDING Α.Ε.

DIMAND Α.Ε.

REDS Α.Ε.

VIVION INVESTMENTS S.a r.l.

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων εγγράφων, ώστε να διαπιστωθεί η πλήρωση των προβλεπόμενων κριτηρίων σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, θα εκκινήσει άμεσα. Στη συνέχεια, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ θα αποσφραγιστούν οι Οικονομικές Προσφορές, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Περαιτέρω, το ΤΑΙΠΕΔ δύναται να ζητήσει βελτιωμένες οικονομικές προσφορές σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Το ακίνητο στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης είναι παραθαλάσσια έκταση 345.567 τ.μ., η οποία βρίσκεται 13 χλμ. από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» και 16 χλμ. από την πόλη του Ηρακλείου. Σε όμορες εκτάσεις του ακινήτου έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Ενυδρείο «Θαλασσόκοσμος», το Διεθνές Εκεθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Κρήτης κ.ά.

Το ΤΑΙΠΕΔ θα συστήσει ανώνυμη εταιρεία στην οποία θα εισφέρει την κυριότητα επί του ακινήτου και θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών της στον πλειοδότη.

Σταϊκούρας: βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της χώρας

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σχετικά με τις προσφορές για την αξιοποίηση του ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, δήλωσε τα εξής:

Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από μεγάλους και αξιόπιστους διεθνείς και ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους συγκέντρωσε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), για την αξιοποίηση τμήματος της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης.

Συγκεκριμένα, τέσσερα επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, επιβεβαιώνοντας τις μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές που υπάρχουν από την ανάπτυξη του εν λόγω ακινήτου.

Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού της Κυβέρνησης για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της χώρας. Σχεδιασμός που συνεχίζει να υλοποιείται, παρά τα εμπόδια που έχει δημιουργήσει η υγειονομική κρίση, με μεθοδικότητα, αποφασιστικότητα και αναπτυξιακό προσανατολισμό προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και συνολικά της ελληνικής οικονομίας.

