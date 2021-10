Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα σήμανε συναγερμό

Πυροσβέστες με ειδικά οχήματα έσπευσαν στην περιοχή.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην οδό Πυθοδώρου στον Κολωνό.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το διαμέρισμα βρίσκεται στον 4ο όροφο και όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας έχουν απομακρυνθεί μέσω του κλιμακοστασίου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και 2 ειδικά οχήματα.

Τα δύο ειδικά οχήματα είναι ένα βραχιονοφόρο και ένα κλιμακοφόρο. Το κλιμακοφόρο εστάλη σε περίπτωση που χρειαστεί επέμβαση για τυχόν εγκλωβισμούς. Ωστόσο, όπως ανέφερε η Πυροσβεστική, όλοι οι ένοικοι έχουν απομακρυνθεί από το κτήριο.

Η φωτιά κατέστρεψε το διάμερισμα απο το οποίο ξεκινησε, ενώ επεκτάθηκε και στο διπλανό διαμέρισμα, η ένοικος του οποίου απουσίαζε, καθώς δούλευε. Στο διαμέρισμα αυτό ειχε προσφάτως γίνει και ριζική ανακαίνιση.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Πυθοδώρου στην Αθήνα. Επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και 2 ειδικά οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 16, 2021

Πηγή εικόνων: ΑΝΤ1

