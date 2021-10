Life

Food blogger - Τζαφέρη: η “μη κακοποίηση” και οι φωτογραφίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σάλος από την ανάρτηση φωτογραφιών με χτυπήματα στο πρόσωπο της Στεφανίας Τζαφέρη. Τα μισόλογα για “κακοποίηση και ενημέρωση της Αστυνομίας” στα social media και οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές για όσα πραγματικά συνέβησαν.

Αίσθηση στα social media και κύμα αντιδράσεων προκάλεσε με αναρτήσεις της η γνωστή food blogger Στεφανία Τζαφέρη, αφήνοντας να εννοηθε ότι υπέστη κακοποίηση, χωρίς να γράψει η ίδια την λέξη κακοποίηση ούτε να απαντήσει αρνητικά σε όσους, σχολιάζοντας τις αναρτήσεις της, έκαναν λόγο για κακοποίηση της από κάποιον άνδρα.

Ορισμένοι μάλιστα της προσέφεραν και νομική ή άλλη στήριξη, ως θύμα κακοποίησης από άνδρα, προκειμένου να κάνει τις σχετικές καταγγελίες στις Αρχές και να διωχθεί ο «υπαίτιος» για τα χτυπήματα της και τα σημάδια στο πρόσωπο.

Οι αναρτήσεις έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχουν αναπαραχθεί από site και προσωπικά ιστολόγια, με σχόλια που αναφέρονται σε ξυλοδαρμό της food blogger.



Η πρώτη ανάρτηση της Στεφανίας Τζαφέρη έγινε το πρωί της Παρασκευής, με την food blogger να γράφει τέσσερις λέξεις: «Έτσι για να υπάρχει».

Έτσι για να υπάρχει pic.twitter.com/qb1PyWUvRV — notasunbeam (@steftza) October 15, 2021

Η εικόνα της προκάλεσε ένα κύμα οργής και συμπαράστασης από χρήστες του Twitter και άλλων μέσων, οι οποίοι προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν με κάθε τρόπο, ακόμη και με την φυσική τους παρουσία, για να αποτρέψουν, τυχόν, νέον ξυλοδαρμό της από τον «δράστη».

Συντηρώντας το κλίμα περί «κακοποίησης» που έχει υποστεί, σε νεότερη ανάρτηση της, η Στεφανία Τζαφέρη γράφει «Update: έχω επικοινωνήσει με την αστυνομία, έδωσα κατάθεση στο νοσοκομείο Αγίου Νικολαου, αργότερα με μετέφεραν στο Βενιζέλειο Ηρακλείου με ΕΚΑΒ για επιπλέον οφθαλμολογικές εξέτασεις και τώρα έχω πάρει εξιτήριο και επιστρέφω σπίτι. Ευχαριστώ ολους σας για το ενδιαφέρον».

Update: έχω επικοινωνήσει με την αστυνομία, έδωσα κατάθεση στο νοσοκομείο Αγίου Νικολαου, αργότερα με μετέφεραν στο Βενιζέλειο Ηρακλείου με ΕΚΑΒ για επιπλέον οφθαλμολογικές εξέτασεις και τώρα έχω πάρει εξιτήριο και επιστρέφω σπίτι. Ευχαριστώ ολους σας για το ενδιαφέρον. ?? — notasunbeam (@steftza) October 15, 2021

Μάλιστα, απαντώντας σε επικρίσεις χρηστών των social media περί φωτογραφιών που είναι προϊόντα photoshop, ανήρτησε και άλλες φωτογραφίες της, με τα τραύματα της στο πρόσωπο.

Εκανε δε και άλλη ανάρτηση, γράφοντας «Μια, ελπίζω τελευταία ενημέρωση, και ελπίζω να λύσω τις απορίες. Έχω κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις με την βοήθεια της Αστυνομίας αισθάνομαι ασφαλείς, έχω πάρει εξιτήριο και από το νοσοκομείο Αγ. Νικολαου και από το Βενιζέλειο στο Ηράκλειο, σήμερα ξανά πέρασαν δυο αστυνομικοί με πολιτικά για να επιβεβαιώσουν πως είμαι καλά, έχουν ξανά επιβεβαιώσει όλα τα στοιχεία μου, έχω ολόκληρη τη γειτονιά και φίλες για υποστήριξη, και ραντεβού την Δευτέρα στο κέντρο ψυχικής υγείας Αγίου Νικολαου. Είμαι καλά, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον».

Δυο αστυνομικοί με πολιτικά για να επιβεβαιώσουν πως είμαι καλά, έχουν ξανά επιβεβαιώσει όλα τα στοιχεία μου, έχω ολόκληρη τη γειτονιά και φίλες για υποστήριξη, και ραντεβού την Δευτέρα στο κέντρο ψυχικής υγείας Αγίου Νικολαου. Είμαι καλά, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. 2/2?????? — notasunbeam (@steftza) October 16, 2021

ΕΛΑΣ: δεν υπήρξε κακοποίηση από τρίτο πρόσωπο - Στο αρχείο η υπόθεση

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν με νόημα στον ΑΝΤ1, σχετικά με την υπόθεση, ότι «μια από τις ακολούθους της στα social media κάλεσε στο 112 και ανέφερε ότι την βλέπει χτυπημένη. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι της. Αρχικά η Στεφανία Τζαφέρη δεν ήθελε να τους ακολουθήσει, αλλά τελικά την έπεισαν και την πήγαν σε δύο νοσοκομεία».

«Παντού είπε ότι γλίστρησε σε βρεγμένο δρόμο και έπεσε» τονίζουν οι αστυνομικές πηγές, υπογραμμίζοντας πως «ούτε οι γείτονες ούτε οι γονείς της μιλούν για ξυλοδαρμό».

Συμπληρώνουν ότι «την εξέτασε ψυχολόγος και δεν “είδε” περιστατικό βίας, αντίθετα είπε ότι αντιμετωπίζει άλλους είδους ζήτημα (εξάρτησης) για το οποίο χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη» (σημ: όπως αναφέρει και η ίδια στην ανάρτηση της "ραντεβού την Δευτέρα στο κέντρο ψυχικής υγείας Αγίου Νικολαου").

Οι πληροφορίες από την Ελληνική Αστυνομία αναφέρουν ότι «μένει σε σπίτι με έναν Βρετανό, με τον οποίο όμως δεν είναι ζευγάρι και διαμένουν σε ξεχωριστά δωμάτια».

Τέλος, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, για την υπόθεση ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας ενημερώθηκε, αλλά δεν άσκησε δίωξη σε κανέναν και έτσι η υπόθεση τέθηκε ήδη στο αρχείο.