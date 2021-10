Life

Στεφανία Τζαφέρη: εικόνα που παραπέμπει σε ξυλοδαρμό της food blogger

Θύμα κακοποίησης φέρεται να έπεσε η κοπέλα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή της, προκαλώντας μυστήριο, αλλά και χιλιάδες σχόλια.

Σοκάρει η φωτογραφία που ανέβασε η Στεφανία Τζαφέρη, που σύμφωνα με εκτιμήσεις έπεσε θύμα κακοποίησης.

Η food blogger, η οποία ζει στην Κρήτη, έδωσε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία, στην οποία διακρίνονται έντονα σημάδια στο πρόσωπό της. «Έτσι για να υπάρχει», έγραψε αρχικά σε ανάρτησή της στο twitter, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς προκλήθηκε ο τραυματισμός της.

Έτσι για να υπάρχει pic.twitter.com/qb1PyWUvRV — notasunbeam (@steftza) October 15, 2021

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Update: έχω επικοινωνήσει με την αστυνομία, έδωσα κατάθεση στο νοσοκομείο Αγίου Νικολαου, αργότερα με μετέφεραν στο Βενιζέλειο Ηρακλείου με ΕΚΑΒ για επιπλέον οφθαλμολογικές εξετάσεις και τώρα έχω πάρει εξιτήριο και επιστρέφω σπίτι. Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον».

Update: έχω επικοινωνήσει με την αστυνομία, έδωσα κατάθεση στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, αργότερα με μετέφεραν στο Βενιζέλειο Ηρακλείου με ΕΚΑΒ για επιπλέον οφθαλμολογικές εξέτασεις και τώρα έχω πάρει εξιτήριο και επιστρέφω σπίτι. Ευχαριστώ ολους σας για το ενδιαφέρον. ?? — notasunbeam (@steftza) October 15, 2021

Η φωτογραφία που παραπέμεπι σε κακοποίηση της κοπέλας έχει προκαλέσει σοκ και βροχή σχολίων στα social media.

