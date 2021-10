Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός –Μελβούρνη: η πόλη με το μακροβιότερο lockdown χαλαρώνει τα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το ξεκίνημα της πανδημίας, οι κάτοικοι της αυστραλιανής μεγαλούπολης, παρέμειναν σε καραντίνα για 262 μέρες συνολικά.

Η Μελβούρνη, η πόλη που έχει παραμείνει σε lockdown για την Covid-19 μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από κάθε άλλη στον κόσμο, πρόκειται να άρει αυτή την εβδομάδα τις εντολές για παραμονή στο σπίτι, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Την Παρασκευή, οπότε και θα αρθούν μερικοί περιορισμοί, η αυστραλιανή αυτή πόλη των 5 εκατομμυρίων κατοίκων θα έχει θέσει σε εφαρμογή από το Μάρτιο του 2020 έξι lockdown συνολικής διάρκειας 262 ημερών ή σχεδόν εννέα μηνών.

Αυστραλιανά και άλλα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη περίοδο στον κόσμο, καθώς υπερβαίνει τις 234 ημέρες που έμεινε σε lockdown το Μπουένος Άιρες.

Ενώ τα κρούσματα του κορονοϊού εξακολουθούν να αυξάνονται στην πολιτεία της Βικτόρια, της οποίας πρωτεύουσα είναι η Μελβούρνη, το ποσοστό των εμβολιασμένων με δύο δόσεις εμβολίου θα φτάσει αυτή την εβδομάδα το 70% και θα επιτρέψει τη χαλάρωση των περιορισμών.

Όταν ανοίξουν και πάλι χώροι φιλοξενίας και μερικές επιχειρήσεις, θα εξακολουθήσουν να υποδέχονται περιορισμένο αριθμό επισκεπτών. Μεγαλύτερη χαλάρωση των μέτρων, περιλαμβανομένης της επαναλειτουργίας πολλών καταστημάτων λιανικής, θα έρθει όταν έχει εμβολιασθεί πλήρως το 80% των κατοίκων της Βικτόρια -- κάτι που υπολογίζεται ότι θα έχει συμβεί το αργότερο μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.

Σήμερα η Βικτόρια κατέγραψε 1.838 νέα κρούσματα κορονοϊού και επτά θανάτους. Η γειτονική Νέα Νότια Ουαλία, η οποία βγήκε την περασμένη εβδομάδα από ένα lockdown 100 ημερών, ανέφερε 301 κρούσματα και 10 θανάτους. Το 80% των κατοίκων της πολιτείας αυτής έχει εμβολιαστεί πλήρως.

Ειδήσεις σήμερα:

“The Crown”: Ο Σπύρος Μπιμπίλας στον ΑΝΤ1 για την εμφάνιση ως Γιάννης Λάτσης

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη με πιστοποιητικό εμβολιασμού... άλλου

Συρεγγέλα στον ΑΝΤ1: Έρχονται “χώροι φύλαξης βρεφών” σε ιδιωτικές επιχειρήσεις