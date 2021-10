Κόσμος

Γερμανία - Πράσινοι: έναρξη διαπραγματεύσεων για σχηματισμό κυβέρνησης

Οι Πράσινοι ενέκριναν και τυπικά την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Οι Πράσινοι της Γερμανίας έδωσαν σήμερα και επισήμως το «πράσινο φως» για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) και τους Ελεύθερους Δημοκράτες (FDP) για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

Οι αντιπρόσωποι στο «μικρό συνέδριο» του κόμματος που διεξήχθη στο Βερολίνο ψήφισαν υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατόν, μετά τις αρχικές, διερευνητικές συνομιλίες με τα δύο άλλα κόμματα.

Εφόσον επιτευχθεί τελικά συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης, κάτι που ο ηγέτης του SPD και επίδοξος μελλοντικός καγκελάριος, ο Όλαφ Σολτς, ελπίζει ότι θα γίνει πριν από το Χριστούγεννα, θα πρέπει και αυτή να εγκριθεί με ψηφοφορία από τα μέλη των Πρασίνων.

Οι Σοσιαλδημοκράτες ενέκριναν την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων την Παρασκευή. Οι Ελεύθεροι Δημοκράτες αναμένεται να την εγκρίνουν αύριο Δευτέρα.

