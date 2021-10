Αθλητικά

Ολυμπιακός: δύσκολη νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα

Μέτριος ο Ολυμπιακός κατάφερε με δυσκολία να επικρατήσει επί των γηπεδούχων στους Ζωσιμάδες.

Ένας μέτριος κι αναιμικός Ολυμπιακός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έφυγε με μεγάλη νίκη από τους «Ζωσιμάδες» επικρατώντας του ΠΑΣ Γιάννινα με 2-1 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν από μια πολύ δύσκολη έδρα, ανέκτησαν το προβάδισμα στη βαθμολογία και θα πάνε με ψυχολογία στη Γερμανία για τον αγώνα με την Άιντραχτ, στο πλαίσιο του Europa league.

Ο ΠΑΣ ξεκίνησε... κεφάτος και στο 11ο λεπτό έχασε καλή ευκαιρία, όταν ο Πίρσμαν βρήκε με ωραία μπαλιά τον Γκαρντάφσκι, ο οποίος γύρισε από αριστερά για τον Περέα, αλλά η προβολή του Κολομβιανού δεν πήγε προς την εστία. Η απάντηση του Ολυμπιακού ήταν άμεση και ουσιαστική: στην πρώτη καλή στιγμή τους οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ στο 17΄ με άψογο τελείωμα του Αγκιμπού Καμαρά, καθώς στη σέντρα του Μασούρα η μπάλα πέρασε από Σισέ κι Εραμούσπε.

Από εκεί και ύστερα ο ρυθμός «χαμήλωσε», με τους γηπεδούχους να γίνονται απειλητικοί σε δύο περιπτώσεις, στο 33΄ με τον Περέα στην περιοχή να σουτάρει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων και τον Γκαρντάφσκι στο 42΄ να στέλνει την μπάλα πάνω από δοκάρι του Ολυμπιακού με κοντινή προβολή.

Ο Μαρτίνς διέγνωσε πρόβλημα στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του και στο ημίχρονο άλλαξε τον Ονιεκούρου περνώντας τον Εμβιλά, αλλά σε μια ανύποπτη φάση ο ΠΑΣ Γιάννινα ισοφάρισε: στο 61΄ ο Σάλιακας βρήκε τον Περέα δεξιά στην περιοχή, εκείνος γύρισε την μπάλα με τον Ρέαμπτσιουκ να πέφτει, να κόβει κι εν συνεχεία η μπάλα να χτυπά στο χέρι που στηριζόταν, με τον Εραμούσπε να ισοφαρίζει από τα 11 βήματα και το παιχνίδι να ξεκινά από την αρχή.

Ο Ολυμπιακός, που μέχρι εκείνη τη στιγμή φαινόταν να σκέφτεται το παιχνίδι στη Φρανκφούρτη με την Άιντραχτ την Πέμπτη και αρκούνταν σε διαχείριση του παιχνιδιού, έπρεπε πια να τρέξει για να προλάβει το χρόνο. Στο 69΄ από φάουλ του Μασούρα η κεφαλιά του Παπασταθόπουλου πήγε στο δοκάρι του Λοντίγκιν, στο 70΄ ο Μασούρας έχασε νέα ευκαιρία κάνοντας κακό τελείωμα και στο 78΄ ο Ελ Αραμπί είχε μόλις άστοχο σουτ από το ημικύκλιο.

Τελικά ο Μαροκινός άσος, ο πιο αξιόπιστος επιθετικός του ελληνικού πρωταθλήματος, ήταν εκείνος που ξανάβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά για την ομάδα του, σκοράροντας το νικητήριο γκολ στο 84΄, όταν από γύρισμα του Εμβιλά ο Σάλιακας έκανε λάθος και ο Ελ Αραμπί, που είχε μπει αλλαγή στη θέση του Μπουχαλάκη, έγραψε το 1-2.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Γκαρντάφσκι, Σνάιντερ, Περέα - Παπασταθόπουλος, Αγκιμπού Καμαρά, Ρέαμπτσιουκ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Πίρσμαν, Καραχάλιος (88΄ Μπρένερ), Ντομίνγκες, Γκαρντάφσκι, Σνάιντερ, Περέα (86΄ Π. Τριάδης), Μιλιντσεάνου (76΄ Μορέιρα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ- Μαντί Καμαρά, Μπουχαλάκης (67΄ Ελ Αραμπί), Μασούρας (79΄ Ροντρίγκες), Αγκιμπού Καμαρά (79΄ Βαλμπουενά), Ονιεκούρου (46΄ Εμβιλά), Τικίνιο (88΄ Παπαδόπουλος).

