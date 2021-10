Life

Όμιλος Ευρωκλινικής: Εθελοντική Αιμοδοσία Εργαζομένων

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του προσωπικού, στην πρωτοβουλία της Διοίκησης του Ομίλου για την ενίσχυση της Τράπεζας αίματος του “Ιπποκράτειο”.

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί και με βασικό μήνυμα «Το να σώζεις μια ζωή είναι στο αίμα σου», διοργάνωσε Εθελοντική Αιμοδοσία για τους εργαζομένους του, σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και την ευγενική φιλοξενία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Η Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη συμμετοχή, τόσο του προσωπικού του Ομίλου Ευρωκλινικής όσο και του Ινστιστούτου Παστέρ, στον χώρο υποδοχής του Παστέρ, ακολουθώντας πιστά τα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή συγχρωτισμού των εθελοντών αιμοδοτών.

Στόχος της ενέργειας ήταν η ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για αίμα σε όσους συμπολίτες μας το έχουν ανάγκη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ευρωκλινικής, Αντώνης Βουκλαρής, με αφορμή την εθελοντική αιμοδοσία δήλωσε: «Η Ευρωκλινική δεν θα μπορούσε να μείνει αμμέτοχη στις τεράστιες προσπάθειες του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για ενίσχυση της τράπεζας αίματος. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που οι εργαζόμενοι του Ομίλου Ευρωκλινικής συμμετέχουν ενεργά σε εθελοντικές δράσεις και προγράμματα, χωρίς δεύτερη σκέψη, αποδεικνύοντας με πράξεις ότι για εμάς η μεγαλύτερη αξία είναι και θα είναι πάντα ο άνθρωπος».

