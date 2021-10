Κόσμος

Τραμπ: μήνυση κατά της επιτροπής που ερευνά την επίθεση στο Καπιτώλιο

Κατά της Βουλής των Αντιπροσώπων στράφηκε ο τέως Πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε αγωγή εναντίον της επιτροπής της αμερικανική Βουλής των Αντιπροσώπων που διερευνά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, σύμφωνα με ένα δικαστικό έγγραφο.

Το περιεχόμενο της αγωγής δεν ήταν άμεσα σαφές.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα κινηθεί νομικά αναφορικά με έγγραφα του Λευκού Οίκου που είχε ζητήσει να λάβει η επιτροπή.

