“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας αντιμέτωπος με δυσάρεστες εξελίξεις (βίντεο)

Ο Λευτέρης ανακαλύπτει κάτι που μπορεί να ενοχοποιήσει τον Ακύλα για τη δίωξη του Λάμπρου. Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική. Οι “Άγριες Μέλισσες” έρχονται και απόψε, στις 22:00, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει…

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή. Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τρίτης

Η Ελένη, με σκοπό να προστατεύσει τον Λάμπρο, ενημερώνει τον Πέτρο και τον Άγγελο για το γράμμα που της έστειλε και οργανώνουν μια ιδιότυπη ομάδα προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις υποψίες τους, πως η ασφάλεια δολοφόνησε τον αδελφό του Πέτρου, αλλά και τους συντρόφους του.

Ο Κυριάκος πλέει σε πελάγη ευτυχίας που θα επισκεφθεί τον Μπάμπη, αλλά οι υπόλοιποι έχουν ακόμα τις αμφιβολίες τους για τη μεγαλοψυχία του Ακύλα, γεγονός που θα φέρει κι άλλες αναταράξεις. Ο Λευτέρης ανακαλύπτει κάτι που μπορεί να ενοχοποιήσει τον Ακύλα για τη δίωξη του Λάμπρου.

Στη Λέρο, καταφθάνει ο Ταξίαρχος Σκαφάς για επιθεώρηση, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική.

Ο Νικηφόρος θα έρθει αντιμέτωπος με μια σκληρή αλήθεια που έχει να κάνει με τον Κωνσταντή.

Στη δίκη, ο Δούκας θα έρθει αντιμέτωπος με δυσάρεστες εξελίξεις, ενώ η σύλληψη ενός άντρα θα τον φέρει ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική καταδίκη του…

