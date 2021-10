Κοινωνία

Missing alert - Kορυδαλλός: Εξαφανίστηκε 14χρονη

“Συναγερμός” για την εξαφάνιση ανήλικης. Που χάθηκαν τα ίχνη της 14χρονης. Πως μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου κοριτσιού από την περιοχή του Κορυδαλού. Πρόκειται για την Ιωάννα-Αικατερίνη τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 18/10/2021 και ώρα 19:00.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει πως «Στις 18/10/2021 και ώρα 19:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Κορυδαλλού, η Ιωάννα-Αικατερίνη Π.,14 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 19/10/2021 για την εξαφάνιση της Ιωάννας-Αικατερίνης Π., 14 ετών και προέβη άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ιωάννα- Αικατερίνη Π., έχει ύψος 1.59 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι κολάν, σκούρα μπλε ζακέτα και λευκά αθλητικά παπούτσια με χρυσά γράμματα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

