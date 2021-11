Υγεία - Περιβάλλον

Τι σχέση έχουν τα social media με τις διατροφικές διαταραχές;

Η dr Μαρία Τσιάκα, Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών εξηγεί πώς τα social media αυξάνουν τις διατροφικές διαταραχές.

Το Διαδίκτυο ανέκαθεν αποθέωνε τις διατροφικές διαταραχές. Τα social media, μέσα από σκληρές δίαιτες, hacks για γυμναστική και videos με αδύνατα κορίτσια, υπολογίζουν περισσότερο την εικόνα και θεωρούν ότι το λεπτό σώμα είναι επίτευγμα ζωής.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αναμφίβολα ο πιο ισχυρός πόλος έλξης, αλλά και χώρος δυναμικής αλληλεπίδρασης εκατομμυρίων ανθρώπων καθημερινά, και αυτό τα καθιστά το μεγαλύτερο διαμορφωτή της κοινής γνώμης.

Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι οι χρήστες του μπορούν να είναι ταυτόχρονα και δημιουργοί και καταναλωτές του περιεχομένου που παράγουν. Η λειτουργία τους έχει διττή χρήση: θετική και αρνητική. Η θετική χρήση τουςενισχύει τις κοινωνικές διασυνδέσεις, προωθεί την ταυτότητα της ομάδας, αλλά και παρέχειυποστήριξη όταν πρέπει.

H αρνητική μπορεί να γίνει άκρως βλαπτική και παραπλανητική, καθώς παρουσιάζει και προωθεί ένα ιδανικό ομορφιάς και τέλειου σώματος, το οποίο μόνο ρεαλιστικό δεν είναι. Αυτή η επικράτηση του μη πραγματικού έχει ως απώτερο στόχο την «κοινωνική αποδοχή».

Ωστόσο, με βάση τις έρευνες, τα άτομα είναι πιο πιθανό να δημοσιεύουν φωτογραφίες που πολύ συχνά είναι αποτέλεσμα photoshop, διαιωνίζοντας έτσι μη ρεαλιστικά πρότυπα.

